Come scegliere il miglior shampoo a secco per cani

Anche i nostri amici a 4 zampe, allo stesso modo degli esseri umani, devono sottoporsi ad una beauty routine per apparire sempre al meglio. Esistono infatti prodotti di bellezza per i pet, caratterizzati da ingredienti naturali, profumazioni particolari e principi nutritivi.

Ma ogni quanto eseguire la beauty routine del proprio amico a 4 zampe? In realtà, non esiste una giusta frequenza per il lavaggio di Fido, ma ciò dipende da vari fattori, quali la razza, la tipologia del pelo e lo stile di vita del cane. Ad esempio, per i cani di media-piccola taglia che vivono in casa è consigliato lavarli ogni 2/3 settimane, mentre se Fido è di taglia grande, si può attendere meno tra uno shampoo ed un altro.

Allo stesso modo di quanto accade per gli esseri umani, anche i nostri amici a 4 zampe possono gradire, chi più e chi meno, di fare il bagnetto. Adesso la domanda classica: quale detergente utilizzare? Se Fido è molto anziano ed ha dunque difficoltà nel fare il bagno tradizionale, o magari si è in vacanza col cane e lo spazio (e il tempo) a disposizione sono ridotti, o ancora, il cane è eccessivamente sporco, è possibile utilizzare uno shampoo a secco per cani.

Tra i migliori presenti in commercio troviamo quello del rinomato brand Amusi, che oltre ad occuparsi di pet food, produce anche prodotti per l’igiene e la cosmetica di cani di elevata qualità. Lo shampoo a secco è realizzato con glicerina vegetale, estratta da oli vegetali naturali, offre una pettinabilità senza eguali ed agisce come umettante-igroscopico, emolliente e protettivo della cute e del pelo che appare idratato e morbido al tatto.

Il prodotto presenta inoltre una leggera fragranza di talco (certificata IFRA), sicura per l’animale ed offre un delicato profumo di pulito. In un comodo formato spray, l’azione 2 in 1, detergente e deodorante, consente di igienizzare il manto del cane in maniera pratica e veloce. Basterà vaporizzare il prodotto e pettinare il pelo di Fido per la rimozione di sporco, peli in eccesso ed i fastidiosi nodi.

Scegliere lo shampoo a secco di Amusi vuol dire prediligere un prodotto senza parabeni, nichel e coloranti, che rispetta il ph specifico del cane e non necessita di risciacquo. Una formula appositamente studiata per igienizzare in maniera efficace e migliorare la pettinabilità del pelo di Fido.

Utilizzare il prodotto è davvero facilissimo, basta nebulizzarlo in maniera uniforme sul mantello del cane e lasciarlo agire per qualche minuto. Successivamente massaggiare la cute e spazzolare rimuovendo i nodi, sporco e pelo morto. Funziona senz’acqua e non produce schiuma.