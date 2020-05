Videogames, molti italiani giocano online: come farlo al meglio?

Il mercato dei videogiochi è senza dubbio uno dei più in salute a livello globale, e l’Italia non fa ovviamente eccezione alla regola. Qui da noi, infatti, si trovano milioni di videogiocatori appassionati, giovani e meno giovani, che amano trascorrere il proprio tempo libero di fronte al PC o alle console. Per non parlare di chi è riuscito a trasformare il gaming in una vera e propria professione, come nel caso delle competizioni dei tornei di eSports.

Il mercato dei videogiochi e l’online

Quanto vale il mercato dei videogames in Italia? Si parla di cifre astronomiche, che superano il miliardo e mezzo di euro (dati 2017), fra vendita di console, accessori, giochi fisici e digitali, e abbonamenti ai vari servizi come il PSN. Le console da sole hanno fruttato oltre 300 milioni di euro, mentre alcuni videogiochi in particolare hanno spazzato via i numeri della concorrenza, come il nuovo Call of Duty e ovviamente FIFA. Occorre poi spostarsi sul consumo di videogiochi lato digitale, con il boom di vendite di copie online (+18%), e con un valore che al momento si attesta sui 60 milioni di euro circa. Se aggiungiamo anche le app gaming per smartphone e i software per PC, si arriva a superare una quota di oltre 548 milioni di euro di fatturato. Questo potrebbe essere, dunque, il segnale di un mercato sempre più proiettato verso il futuro del gaming, come dimostrano i dati.

Come giocare online nel migliore dei modi

In primo luogo, occorre dotarsi di una connessione Internet performante, in grado di reggere il carico del traffico dati in download e in upload. Si consiglia quindi di consultare i siti web degli operatori di settore, e di optare di un abbonamento wifi in grado di garantire una buona stabilità di connessione. Ciò che conta è evitare problematiche come il lag in gaming, che rappresenta uno svantaggio competitivo evidente nel corso delle sfide con gli avversari. Inoltre, quando si gioca da PC, meglio chiudere tutte le app e i programmi, per sfruttare al massimo la RAM e per evitare crash e rallentamenti vari. Un altro consiglio prezioso è il seguente: allestire una postazione gaming di livello, anche per una questione di postura, e assemblare un computer capace di rispettare le specifiche hardware richieste dai giochi di ultima generazione. In secondo luogo, occhio alla qualità degli accessori, come le cuffie, che possono dare un vantaggio sugli altri, per via di una migliore percezione dei rumori. Infine, si chiude con l’antivirus, che va impostato nella maniera corretta, per evitare la chiusura di determinate porte (il problema del NAT ristretto).

In attesa di scoprire quali novità ci riserverà il futuro del gaming, dunque, con questi accorgimenti si potrà migliorare la propria esperienza di gioco.

