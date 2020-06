In un anno difficile per chi aveva deciso di convolare a nozze, la Sartoria Carosi di Roma ha ricevuto il premio “Wedding Award 2020” di Matrimonio.com per la categoria “Sposo e accessori”. Una importante gratificazione per una delle Maison leader del settore dei matrimoni, riconosciuta come uno dei migliori fornitori del settore.

Anche quest’anno Matrimonio.com, parte del gruppo The Knot Worldwide, rende noti i nomi dei professionisti e delle aziende che hanno ottenuto il Wedding Award 2020. Da 7 anni Matrimonio.com assegna questi premi con l’obiettivo di riconoscere l’eccellenza dei servizi offerti dalle aziende del wedding in Italia.

L’edizione 2020 passerà alla storia perché implica il riconoscimento di migliaia di professionisti che hanno dovuto dimostrare il proprio amore per i matrimoni e un impegno che va oltre la celebrazione di un matrimonio. Hanno dimostrato di essere in grado di adattarsi ad improvvisi cambi di data, di dare supporto alle coppie, di affrontare mesi di inattività e gestire il proprio staff nei momenti di crisi.

Attualmente, questi premi si basano su oltre 7 milioni di recensioni di coppie registrate sul portale a livello globale. Una cifra importante ed in continua crescita, motivo d’orgoglio e di motivazione per le aziende che ambiscono a vedersi rinnovato il riconoscimento anno dopo anno. Nel 2020 il premio assume un’importanza ancora maggiore, poiché in questo periodo difficile permette ai vincitori di dimostrare la qualità del loro lavoro.

I Wedding Awards vengono conferiti al 5% delle aziende con il maggior numero di recensioni positive di tutte le categorie tra più di 60.000 aziende, tenendo conto anche della qualità e della professionalità dei servizi offerti. I protagonisti assoluti sono gli sposi che, con le loro recensioni, decretano i vincitori. Proprio per questo motivo, questo premio è diventato un punto di riferimento nel settore ed un certificato di garanzia per le coppie di futuri sposi.

“Questo premio, che giunge nel momento di ripresa successivo all’emergenza sanitaria – afferma Roberto Carosi, titolare della Maison Capitolina – rappresenta un segnale importante per la nostra realtà e per tutto il settore del wedding, così colpito dalla crisi conseguente alla pandemia. Riconoscendo l’impegno e la professionalità di chi ha operato fattivamente per aiutare le coppie ad orientarsi nell’organizzazione dei matrimony di quest’anno così difficile tanto che, ad un certo punto, sembrava compromessa ha una doppia valenza perché premia la qualità del lavoro e l’impegno a supporto degli sposi. Ringrazio Matrimonio.com che ha voluto riconoscere il nostro impegno e la nostra attenzione in un momento sicuramente non facile. Lavorando con grande dedizione a fianco dei nostri clienti, abbiamo voluto e saputo gestire al meglio la difficile situazione e per questo, ora più che mai, siamo orgogliosi che il nostro impegno venga premiato”.