Matteo Vari al Master Pizza Champion: il maestro pizzaiolo trionfa al “Tutto Pizza” di Napoli

Matteo Vari trionfa al “Tutto Pizza” di Napoli e vola dritto alla fase finale del Master Pizza Champion. Il maestro pizzaiolo romano ha incantato la giuria alla Mostra d’Oltremare vincendo la tappa e staccando così il pass per la fase finale in onda dal 2 ottobre su Sky. Un risultato eccezionale per il talentuoso maestro dell’arte bianca, che ha sbaragliato la concorrenza di altri colleghi provenienti da tutta Italia.

Matteo Vari vince al Tutto Pizza con la Lady 2.0

Ad assaggiare le pizze realizzate durante la gara sono stati quattro affermati professionisti e maestri pizzaioli: Pasquale e Paolo Barretta della pizzeria La Nuova Italia di Secondigliano, Raffaele Somma, titolare della pizzeria La Gustosa di Pompei e Luigi Petrone della pizzeria Vesuvio di Napoli. Assieme a loro, a coordinare l’evento, c’erano anche Giuseppe Barretta e Luciano Passeri. I giudici, sin dal mattino, hanno espresso il proprio parere davanti a tutte le pizze preparate, giudicandole e votandole in base ad aspetto, gusto/cottura e abbinamento.

“Sono davvero contento di aver vinto questa tappa così prestigiosa del Master Pizza Champion, il Tutto Pizza è un evento internazionale importantissimo”, spiega Matteo Vari “Sto portando avanti vari progetti tra i quali la riscoperta di cereali antichi come Elmo, Vivenza, Abbondanza, al grande pubblico e collaborazioni con aziende, una nuova vetrina televisiva così prestigiosa non può far altro che spingermi a fare sempre di più. Ringrazio la giuria, presto ci saranno molte novità”.

Matteo Vari ha convinto tutti con una pizza davvero molto particolare ribattezzata Lady 2.0: salmone marinato duchessa di patata aromatizzata agli agrumi il tutto su un letto di rughetta, il tutto realizzato con un impasto di farina di grano tenero Elmo lavorata in purezza con una tecnica di impasto indiretto biga far sprigionare tutti i sapori e profumi.

Tante le aziende che hanno scelto Matteo Vari

Matteo Vari è ormai diventato un volto molto amato dopo aver vinto il Pizza Talent Show su AlmaTV, ha anche ricevuto il titolo di Ambasciatore del gusto DOC Italy in Campidoglio a Roma oltre ad essere stato premiato ad importanti eventi negli studi di Cinecittà come il Premio Anna Magnani organizzato da Roma Art Eventi o aver sfilato alla Festa del Cinema di Roma. Tra le aziende che hanno scelto di legarsi al maestro come tecnico anche Molino Signetti uno dei più prestigiosi in Italia, oppure latticini fragola nota azienda casearia in Campania. Continua il suo lavoro come docente per varie associazioni e la collaborazione con varie Onlusbenefiche come seniores Italia odv.