Marateale Award in Winter e Magnifica Awards “Roma come Hollywood”, un gemellaggio che celebra il grande cinema: tutti i premiati

Conto alla rovescia per l’esordio di “Marateale Award in Winter”, versione “invernale” della storica kermesse Marateale – Premio internazionale Basilicata, guidata dal direttore artistico Nicola Timpone e dalla presidente Antonella Caramia che, nel corso di una cerimonia condotta da Claudio Guerrini che si terrà il prossimo 12 dicembreal St Regis di Roma, consegneranno un riconoscimento ai talent e agli enti che nel corso delle quattordici edizioni hanno contribuito alla riuscita e all’ascesa della manifestazione.

“Dopo aver annunciato la presenza di un grande amico di Marateale, l’attore Claudio Amendola, è un grande onore per me svelare le altre eccellenze che saranno premiate il prossimo 12 dicembre: gli attori Edoardo Leo, Laura Chiatti e Marco Bocci; Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia; Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction; Fabia Bettini, co- direttrice artistica di Alice nella Città; i produttori Federica Lucisano e Gianluca Curti; i giornalisti cinematografici Anna Praderio e Paolo Sommaruga; Simone Giacomini, Presidente e Founder di Stardust” dichiara Nicola Timpone.

Gemellato al progetto “Marateale Award in Winter”, la prima edizione dei Magnifica Awards “Roma come Hollywood” – Premio Gran Galà del Cinema 2022, festival indipendente dal sapore internazionale che celebra l’industria cinematografica e i suoi protagonisti più illustri. L’obiettivo della kermesse – ideata e prodotta da Tiziana Zampieri (anche Direttore artistico del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale “Tulipani di Seta Nera”) – è quello di premiare le eccellenze della settima arte.

Ai già annunciati Ornella Muti, Rocco Papaleo e Richard Orlinski, è proprio Tiziana Zampieri, insieme a Marco Canino partner del Progetto, a svelare i nomi delle altre personalità che ritireranno il prestigioso riconoscimento: “È motivo di grande orgoglio per me premiare sul palco del St Regis gli attori Francesco Montanari, Paola Minaccioni e Filippo Laganà; Nicola Claudio, Presidente di Rai Cinema; Luigi Lonigro, Presidente Unione Editori e Distributori ANICA; Roberto Stabile, responsabile delle relazioni internazionali Anica”; il cortometraggio Sissy, che sta riscuotendo un ottimo riscontro in tutti i festival”.

Ma le sorprese non sono finite qui…

I Magnifica Awards “Roma come Hollywood” – Premio Gran Galà del Cinema 2022 vedono tra i partner Casta Diva Production, Buzzoole, Lob&Partners, Reviscience Labs, Rapisardi, Collextion, InOro Cosmetics, EMBE’, Porsche Roma, international Media Partner Marco Polo experience.

I Magnifica Awards “Roma come Hollywood” – Premio Gran Galà del Cinema 2022 sono patrocinati da Roma Capitale, Roma Lazio Film Commission e Consiglio Regionale del Lazio.