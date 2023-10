Successo e partecipazione ad Arezzo alla presentazione del libro “L’amore, Forse” di Barbara Fabbroni

Grande successo ad Arezzo per la presentazione del romanzo “L’amore, Forse” di Barbara Fabbroni pubblicato con Armando Curcio Editore.

L’evento ha visto la partecipazione di due graditissimi ospiti, Francesca Rettondini e Giuseppe Zaccaria, fondatori del Premio Starlight International Cinema Awards che quest’anno ha festeggiato la sua X edizione. Nel corso degli anni Starlight International Cinema Awards ha premiato nomi eccellenti del cinema nazionale e internazionale, tanto che è uno dei Premi più prestigiosi in ambito cinematografico e non solo.

La presentazione si è svolta all’interno del Teatro Pietro Aretino in forma privata con un numero selezionatissimo di ospiti alla presenza dell’assessore alla cultura Simon Pietro Palazzo che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale di Arezzo aprendo l’evento. Sul palco insieme all’autrice, Francesca Rettondini e Giuseppe Zaccaria, e come moderatore il giornalista Mattia Cialini. Durante il talk gli invitati sono entrati nel clima che si vive e respira all’interno di uno degli eventi più importanti del cinema, la prima Mostra internazionale d’arte cinematografica, nata a Venezia all’Hotel Excelsior nel 1932.

A fianco del moderatore Mattia Cialini gli ospiti hanno potuto vivere la capacità comunicativa del press Agent Giuseppe Zaccaria che ha condotto tutti all’interno di un’atmosfera suggestiva raccontando del suo lavoro, del Premio e di tutto quello che ruota intorno al mondo del cinema. Francesca Rettondini ha raccontato alcuni aneddoti legati al premio parlando di Al Pacino e Lina Wertmuller oltre che di altri personaggi del mondo dello spettacolo e del cinema. “Questo è un momento importante – dice Francesca Rettondini parlando della sua presenza ad Arezzo – tanto che abbiamo voluto essere con Barbara qui nella sua città per vivere insieme questa tappa del suo percorso condividendo la gioia del premio e di questo momento importante per tutti quanti noi. Abbiamo molti progetti da sviluppare e siamo contenti di questa intensa collaborazione”.

Il romanzo di Barbara Fabbroni ha ricevuto il Premio Starlight International Cinema Award all’80esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia insieme a un nutrito numeri di persone del mondo del cinema, tra cui Alberto Barbera, Anna Bonaiuto, Giorgio Colangeli, Gaja Masciale, Fausto Russo Alesi, Maya Sansa, Alessio Vassallo, Pietro Castellitto, Luca Barbareschi, Francesco Gallo giornalista dell’Ansa. “Un premio che mi ha gratificata e al tempo stesso emozionata per il cinema è parte importante nella mia vita sia professionale sia personale”, dice Barbara Fabbroni.

L’opera letteraria narra la storia di Charlotte, una giovane donna in carriera che cerca di riprendere in mano la propria vita dopo aver scoperto il tradimento del suo grande amore, Jean Luc. Già tradita in passato da altri due amatissimi fidanzati, Andrea e Bernardo, resta delusa ancora una volta e decide di lasciare tutto, cambiare città e ricominciare da capo. Trasferitasi a Parigi, dove lavora nel mondo della moda, inizia a frequentare lo studio di Sophie, una psicologa che l’aiuta a ripercorrere la sua storia d’amore. Intraprende così un viaggio a ritroso nel tempo intenso e pregnante di emozioni e ricordi. Dopo un lungo travaglio, Charlotte capirà che non vuole più perdere e che il perdono, a volte, è il prezzo della felicità.

“Sono molto emozionata – dice l’autrice – di presentare il libro nella mia città. Sono con tanti amici, tra cui due persone importanti: Francesca Rettondini e Giuseppe Zaccaria che hanno creduto nel mio lavoro e in ciò che svolgo con tanto amore”. Emozioni su emozioni per un’ora e mezza di narrazione che si è dipanata all’interno di un dialogare fluido, avvincente e denso di significati. “Per me e Francesca – dice il press agent Giuseppe Zaccaria – è la conferma di una bella amicizia e collaborazione che sta nascendo con Barbara”.

Guarda la videointervista con Barbara Fabbroni: