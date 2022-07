Marateale 2022, emozioni della prima serata. Sul palco Guadagnino, Cuccarini e Banfi

Al via ieri sera a Maratea, la quattordicesima edizione di “Marateale – Premio internazionale Basilicata”, in programma fino a domenica 31 luglio nella splendida location dell’hotel Santavenere, un “tempio” ideale che testimonia alla perfezione l’incontro fra cinema e glamour, cultura e spettacolo.

Ad aprire la kermesse – condotta da Barbara Tarricone Hamilton e Eva Immediato – i saluti degli organizzatori, Antonella Caramia, organizzatrice del Festival, e Nicola Timpone, direttore artistico della manifestazione. Sul palco anche Beatrice Bulgari, presidente onorario di “Marateale”, Paolo Barletta, ceo di “Arsenale spa” e Daniele Stoppelli, sindaco della cittadina tirrenica e, a seguire, la madrina della manifestazione, l’affascinante attrice, modella e fotografa Catrinel Marlon che ha portato i suoi migliori auguri non solo alla kermesse ma anche a tutto il cinema italiano e alle giovani leve della settima arte.

Catrinel Marlon

La prima serata si è aperta con la proiezione dei 9 corti finalisti del concorso MARATEALE IN SCHOOL, il concorso che ha previsto la realizzazione di spot da parte dei giovani studenti delle scuole secondarie di I e II grado della Regione Basilicata che hanno posto l’attenzione sull’importanza delle risorse storiche, umane, ambientali e sociali del proprio territorio e delle loro problematiche in questo periodo di pandemia mondiale e delle loro aspettative future. L’intento è di stimolare i giovani ad una riflessione attraverso l’arte del cinema mettendo in risalto le loro risorse creative. A giudicare gli spot è stata una giuria composta da Elena Sofia Ricci, Tiziana Zampieri e la dott.ssa Claudia Datena. Vincitori: per la sezione junior “Latronico – Un territorio da scoprire” e per la sezione senior “La raccolta dell’ultima cena”.

A seguire la presentazione del film “Criminali si diventa”: sul palco il regista Luca Trovellesi Cesana e gli interpreti Martina Fusaro e Lodo Guenzi. Quest’ultimo ha parlato anche del corto che lo vede protagonista “Mentre non c’eri” insieme a Gianluca Melillo (dir. Comunicazione e relazioni istituzionali Medica group), produttore dell’opera.

Da tempo “Marateale” ha acceso i riflettori su temi di stringente attualità come green economy, tutela e salvaguardia dell’ambiente, e sviluppo sostenibile. Non è un caso, peraltro, che ci sia proprio una sezione della manifestazione dedicata a queste tematiche: “Marateale Green Award”. A parlare di questi argomenti di così vitale importanza, la Dott.ssa Daniela Ropolo, head of sustainable development initiatives del gruppo CNH industrial, che ha parlato anche delle nuove iniziative riguardanti l’associazione Four Elements che a livello internazionale vuole dare uno scossone alle nostre coscienze spesso colpevolmente addormentate sul tema sostenibilità. Alla Dott.ssa Ropolo è stato consegnato il “Premio internazionale Basilicata – Marateale” 2022 “per l’altissima statura professionale, la profonda competenza e la lunga esperienza messe al servizio di tematiche di stringente attualità. Per il contributo attivo e concreto offerto alla costruzione di una società che possa dirsi più matura, consapevole e dunque migliore”.

Daniela Ropolo

Riconoscimenti anche a due giovani talenti del cinema italiano, Graziano Scarabicchi e Niccolò Gentili, volti a celebrare il loro percorso ma che vogliono essere anche di buon auspicio per le tante ulteriori soddisfazioni che otterranno in futuro.

A salire sul palco per ritirare il “Premio internazionale Basilicata – Marateale” 2022 anche Danilo Iervolino, un imprenditore di successo che in questi anni si è mosso con grande intelligenza in diversi settori: da quello della formazione a quello della cultura, dal mondo dell’editoria a quello dello sport.

“Premio internazionale Basilicata – Marateale” 2022 anche a Mediaset, azienda premiata “perché promotrice di news, intrattenimento e di eventi cinematografici che veicolano profondi valori educativi e sociali”; a ritirarlo per Mauro Crippa, direttore generale Informazione, Carlo Gorla, Direttore Promozione e Sviluppo Programmi Informazione.

Lino Banfi Luca Guadagnino Lorella Cuccarini

Momento clou della serata, l’intervista di Alberto Barbera, Direttore della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, a Luca Guadagnino che poche ora prima aveva tenuto una masterclass dal titolo “Racconti di un regista”. Al regista di vede e proprie perle della cinematografia internazionale (“Chiamami col tuo nome”, “Io sono l’amore”, “Suspiria), è stato consegnato il “Premio internazionale Basilicata – Marateale” 2022 “per l’ineguagliabile valore artistico delle sue opere, per la vivace passione messa al servizio di un mestiere che ha sempre saputo impreziosire con un’umanità fuori dal comune, per il cristallino e poliedrico talento, la profonda sensibilità e la capacità di scandagliare l’animo umano”.

A chiudere la serata due grandi protagonisti dello spettacolo italiano: “Premio internazionale Basilicata – Marateale” 2022 a Lino Banfi che “nel corso di una carriera lastricata di successi, è stato capace di imprimere il marchio del suo inconfondibile genio artistico e del suo incontenibile gusto per la battuta alle pagine più divertenti del teatro, del cinema e della Tv di casa nostra” e a Lorella Cuccarini “per l’ineguagliabile cammino artistico, il valore pionieristico delle sue performance e la capacità di conquistare il cuore del pubblico”

Grande attesa oggi per le masterclass di Simone Giacomini Presidente “Stardust” e dei ragazzi della “Stardust House” dal titolo “Gli influencer: i nuovi media”, e per “Come si scrive un film” a cura di Ludovica Ramboldi.

E stasera, sul palco allestito al Santavenere, salirà Elodie al fianco del produttore Nicola Giuliano: entrambi con il regista Pippo Mezzapesa saranno al prossimo Festival di Venezia per presentare il film che vede la cantante come protagonista “Ti mangio il cuore”.