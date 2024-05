Patrizia Laquidara, il 24 maggio esce il nuovo brano “Assabenerica”

Il 24 maggio verrà rilasciato digitalmente “Assabenerica“, l’ultima canzone della cantautrice Patrizia Laquidara. Registrata e mixata a Lisbona e prodotta da Ponderosa Music Records, la nuova canzone è ricca di significato culturale e artistico. “Assabenerica“, che in siciliano significa “Dio ti benedica”, è un saluto comune usato come segno di benvenuto o addio, specialmente verso le persone anziane, come gesto di rispetto e devozione.

“Assabenerica è primo capitolo di un nuovo progetto musicale – racconta Patrizia Laquidara – Storie e personaggi prendono spunto dalle pagine del mio libro “Ti ho vista ieri”. L’intento e il desiderio è quello di trasformare parole in suono, racconti in canto. “Assabenerica” è un esorcismo musicale, un canto dal procedere ritmato e rimato che richiama lo stile spoken word post moderno. Il manifesto pop di una processione antica, La Vara, che si celebra il 15 agosto nella città di Messina. Un rito che coinvolge migliaia di devoti occupati a reggere sulle loro spalle il maestoso carro votivo, che è grandiosa macchina epica e trionfale. Un rituale arcaico, profano e mariano insieme, simbolo delle molte processioni popolari, veri e propri fenomeni culturali, ancora presenti nel nostro paese“.

Un’artista poliedrica

Patrizia Laquidara, nata in Sicilia e cresciuta in Veneto, considerata “una delle figure più inafferrabili e poliedriche della musica d’autore italiana“, ha ottenuto il plauso della critica fin dal suo debutto alla 13ª edizione del Premio Città di Recanati. Il suo primo album, “Indirizzo Portoghese”, uscito nel 2003, le ha valso un posto al Festival di Sanremo e numerosi premi, tra cui il Premio Alex Baroni e il Premio Mia Martini. Da allora, la sua carriera è stata costellata da successi musicali e riconoscimenti, inclusa una nomination ai David di Donatello nel 2005. Oltre alla musica, la cantautrice si è dedicata anche al teatro e al cinema.