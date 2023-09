Autunno nel Canton Ticino: esperienze per tutti i gusti

L’autunno nel Canton Ticino è il momento migliore dell’anno per esplorare le bellezze naturali della regione, scoprire la sua cultura e i tipici sapori locali. Durante tutto il mese di ottobre vi aspettano una serie di eventi culturali, gastronomici e sportivi che vi daranno letteralmente un assaggio dell’autentica vita ticinese. A rendere l’esperienza in Ticino migliore si aggiunge la recente digitalizzazione della vignetta autostradale che da agosto non richiede più soste obbligate alle dogane ma è disponibile online su questa pagina .

Giornata agricola

Il 30 settembre ad Ambrì si terrà la tipica Giornata agricola leventinese, un evento popolare di nicchia dove poter degustare e acquistare le prelibatezze della produzione casearia delle Alpi leventinesi. Il programma dell’evento prevede un’esposizione di animali della zona come mucche, capre, cavalli, asini, conigli, galline e pecore seguita da una rassegna degli aromatici formaggi alpini prodotti durante l’estate nelle malghe di montagna. A seguire si terrà una transumanza accompagnata dalla Filarmonica Alta Leventina e da trattori d’epoca che terminerà con un pranzo tipico. I più piccoli avranno a disposizione tutta la giornata per svagarsi montando a cavallo e giocando alla staffetta agricola.

Giornata dei Castelli

L’1 ottobre 2023 è la volta della Giornata dei castelli Svizzeri, un evento annuale che celebra il patrimonio storico e culturale dei castelli di tutta la Svizzera, molti dei quali saranno aperti al pubblico in via eccezionale. Un’occasione unica per esplorare gli interni dei castelli, scoprirne l’architettura, la storia e godere delle loro viste panoramiche. Il punto forte di questa giornata sono le attività dedicate a bambini e ragazzi che quest’anno avranno come protagonisti “animali & esseri mitologici”. Nel Canton Ticino aderiranno all’evento i tre castelli di Bellinzona dove, previa iscrizione, sarà possibile partecipare a un laboratorio di archeologia, un laboratorio per costruire grandi animali di carta e un’esperienza virtuale dove conoscere straordinarie creature vissute 240 milioni di anni fa.

Feste d’Autunno

Con le prime foglie gialle nel Canton Ticino non tardano ad arrivare le Feste d’Autunno, che offrono ai visitatori l’opportunità di scoprire la cultura, la gastronomia e le tradizioni locali. Le principali sono la Festa d’Autunno di Lugano, dal 29 settembre al 1° ottobre e la Sagra d’Autunno di Ascona del 7 ottobre. Entrambi i festival sono caratterizzati dall’ampia selezione di cibo e bevande di stagione come zuppe, risotti, castagne arrosto, funghi e molto altro. Queste feste sono l’occasione perfetta per acquistare prodotti locali, come formaggi, salumi, vini, marmellate fatte in casa e altri prodotti artigianali. Immancabile la presenza dei mercatini vintage e dei concerti dal vivo come quello della Civica Filarmonica di Lugano. Le Feste d’Autunno sono un evento perfetto per le famiglie che riserva sempre attività per intrattenere i più piccoli attraverso giochi, laboratori artigianali e spettacoli teatrali.

Castagne a volontà!

Ottobre è il mese indiscusso della castagna che è stata un alimento cruciale per lo sviluppo e la sopravvivenza del Canton Ticino, soprattutto durante i difficili anni della guerra. Per questo motivo gli eventi dedicati alla castagna sono numerosissimi in questa zona della Svizzera. Fra i principali segnaliamo la Sagra della castagna della Val di Muggio che quest’anno si terrà l’8 ottobre nel comune di Bruzella e la Festa della castagna di Ascona del 14 ottobre. Qui le castagne vengono arrostite sapientemente dai maronatt e vendute in comodi sacchetti per gustarle durante una passeggiata sul lungolago. Oltre alle castagne arrostite si possono trovare una varietà di prodotti a base di castagne, come dolci, torte, marmellate, farina di castagne e altre prelibatezze. La festa è accompagnata da spettacoli musicali, danze folkloristiche e dagli immancabili mercatini con oggetti d’artigianato, prodotti locali e souvenir tipici della stagione autunnale.

Sapori e Saperi

A Giubiasco, frazione di Bellinzona si terrà la 22° edizione di Sapori e Saperi, la famosa rassegna agroalimentare di prodotti ticinesi. Quest’anno in programma ci saranno degustazioni di piatti ticinesi preparati da chef stellati, visite guidate in fattoria, esperienze enogastronomiche e percorsi didattici per le scuole. Oltre a questo verranno presentate le ultime innovazioni per quanto riguarda i macchinari agricoli disponibili sul mercato e le nuove tecnologie all’interno delle serre. La manifestazione si terrà dal 20 al 22 ottobre e come sempre offrirà l’opportunità di acquistare prodotti locali di alta qualità e a chilometro 0 grazie alle numerose bancarelle con formaggi, salumi, miele, olio d’oliva, pane artigianale, e altri prodotti tipici del Ticino.

Corse e passeggiate escursionistiche

L’autunno è anche la stagione ideale per fare escursioni nelle montagne ticinesi. Il clima fresco permette di avventurarsi nella regione attraverso i suoi numerosi sentieri escursionistici e itinerari panoramici. Gli eventi sportivi cominceranno il 1° ottobre con la scalata del Pizzo di Claro, 9.2 Km per 2500 metri di dislivello, una corsa adatta a corridori esperti e non. L’8 ottobre si terrà la Walking Lugano, evento non competitivo con 7 percorsi di camminata e nordic fra cui scegliere. Il 15 ottobre sarà la volta del San Giorgio Trail & Walking, rispettivamente corsa e camminata di 11.2 Km su 900 m di dislivello attraverso uno dei più importanti giacimenti fossiliferi al mondo. Per chi è già impegnato potrà rimediare il 22 ottobre con il Generoso Trail & Walking, un percorso 10 Km con un dislivello di 1350 metri che partirà dalla città di Mendrisio e condurrà i più temerari fino alla vetta del Monte Generoso. Il premio: tanta soddisfazione e una vista mozzafiato.