Barbara Francesca Ovieni incanta Il beauty contest Aegyptia Fashion Lab

Pennelli, ombretti colorati, mascara e blush, è terminato il beauty contest Aegyptia Fashion Lab. Mission: premiare il miglior make up artist. Un concorso nazionale giunto al suo dodicesimo anno che ha voluto celebrare la bellezza contemporanea e inclusiva, aperto agli studenti delle più importanti scuole e accademie di acconciatura ed estetica. Obbiettivo comune: diventare un make-up artist e hair-stylist professionista.

Una kermesse originale, che ha avuto una madrina e presentatrice d’eccezione: la conduttrice televisiva e influencer Barbara Francesca Ovieni. In outfit rosa nello splendido abito di LaSantos Atelier, la Ovieni ha mostrato tutte le prove di abilità di Aegyptia Fashion Lab, che ha decretato come vincitori: Maria Grazia Mantione per il Contest Fashion Show e Jody Sebastian Magnano per il Contest Total Look.

La kermesse è stata organizzata da Emanuele Giunta, direttore della BCM Accademy di Milano. E ha riscosso un grandissimo successo sia di pubblico in presenza che sui social. Merito anche di Barbara Francesca Ovieni, perfetta padrona di casa: “Devo ringraziare la BCM Accademy e Aegyptia Milano make up, che mi hanno tanto voluta per presentare la 12esima edizione del loro ormai importantissimo Contest di genere – ha dichiarato la Ovieni – ogni anno è in crescita, anche perché non si limita al territorio nazionale. E’ diventato un evento europeo, tanto che al secondo posto si è classificata la svizzera”.

“Sono appassionata di make up in quanto ha sempre fatto parte del mio lavoro – conclude la Ovieni – i miei migliori amici sul set sono proprio loro, i make-up artist. Gli affido il mio faccino da sempre e ormai sono brava a riconoscerne il talento. Giovedì di talento ne ho visto tanto. Era difficile scegliere il migliore fra gli allievi delle beauty Accademy in gara”.

La premiazione si svolta a seguito di un fashion show firmato dalla stilista brasiliana Beatrice Lanfredi, fondatrice del marchio Águas do Brasil. I vincitori avranno la possibilità di partecipare a una sfilata della Milano Fashion Week di settembre 2024 in qualità di make up artist del team Aegyptia, con la società di servizi 360°BACK.