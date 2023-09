Venezia 80, Leone d’oro a “Poor Things”. Tutti i vincitori

È “Poor Things” di Yorgos Lanthimos il vincitore del Leone d’Oro della 80. Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia: l’annuncio durante la cerimonia di premiazione, condotta dalla madrina Caterina Murino dalla Sala Grande del Palazzo del Cinema.

Ma a conquistare la giuria, presieduta da Damien Chazelle, è stata anche l’interpretazione di Peter Sarsgaard in “Memory”. All’attore è andata la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile, mentre per la migliore interpretazione femminile è stata premiata Cailee Spaeny per “Priscilla”.

La pellicola “Green Border” della regista Agnieszka Holland si è aggiudicata il Premio speciale della Giuria, mentre il Leone d’argento per la miglior regia è stato assegnato a Matteo Garrone per “Io Capitano”. Il Leone d’argento Gran premio della giuria è andato, invece, a “Evil Does Not Exist” di Ryusuke Hamaguchi.

Seydou Sarr si è portata a casa il premio ‘Marcello Mastroianni’ dedicato ai giovani attori emergenti per “Io Capitano” di Matteo Garrone. Premiati anche Guillermo Calderón e Pablo Larraín, che con il loro “El Conde” si sono aggiudicati il riconoscimento per la miglior sceneggiatura.

Per la terza volta nella storia della rassegna, inoltre, è stato consegnato il premio degli spettatori Armani Beauty al film “Felicità” di Micaela Ramazzotti.

VENEZIA 80: TUTTI I VINCITORI

CONCORSO

La giuria, guidata da Damien Chazelle, è composta da Saleh Bakri, Jane Campion, Mia Hansen-Love, Gabriele Mainetti, Martin McDonagh, Santiago Mitre, Laura Poitras, Shu Qi.

Premio Marcello Mastroianni per la migliore interpretazione emergente: Seydou Sarr per Io Capitano

per Premio speciale della giuria Venezia 80 – Agnieszka Holland per Green Border

Migliore Sceneggiatura – Guillermo Calderón, Pablo Larraín per El Conde

Coppa Volpi per il migliore attore – Peter Sarsgaard per Memory

per Coppa Volpi per la migliore attrice – Cailee Spaeny per Priscilla

Leone d’argento gran premio della giuria – Devil Does Not Exist , di Ryusuke Hamaguchi

, di Ryusuke Hamaguchi Leone d’argento migliore regia – Io Capitano , di Matteo Garrone

, di Matteo Garrone Leone d’Oro per il miglior film – Poor Things, di Yorgos Lanthimos

ORIZZONTI

La giuria, guidata da Jonas Carpignano, è composta da Kaouther Ben Hania, Kahlil Jopseph, Jean-Paul Salomé, Tricia Tuttle

Miglior corto – A short trip , di Erenik Beqiri

, di Erenik Beqiri Miglior sceneggiatura – El paraíso , di Enrico Maria Artale

, di Enrico Maria Artale Miglior attore – Tergel Bold-Erdene per City of Wind

Migliore attrice – Margarita Rosa De Francisco per El paraíso

Premio speciale della giuria – Una sterminata domenica di Alain Parroni

di Alain Parroni Miglior regia – Mika Gustafson per Paradise is Burning (Il paradiso brucia)

Miglior film – Magyarázat mindenre (Explanation for everything) di Gábor Reisz

LEONE DEL FUTURO PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA LUIGI DE LAURENTIIS

Love Is a Gun (Ai shi yi ba qiang) di Lee Hong-Chi

VENEZIA IMMERSIVE

Premio per la realizzazione Venice Immersive: Empereour (Marion Burger, Ilan Cohen)

(Marion Burger, Ilan Cohen) Premio speciale della giuria Venice Immersive: Flow (Adriaan Lokman)

(Adriaan Lokman) Gran premio della giuria Venice Immersive: Songs for a Passerby (Celine Daemen)

VENEZIA CLASSICI

Miglior film restaurato: Ohikkoshi – Moving (Shinji Sômai)

(Shinji Sômai) Miglior documentario sul cinema: Thank You Very Much (Alex Braverman)

LEONE D’ORO ALLA CARRIERA

Liliana Cavani

Tony Leung Chiu-wai

PREMIO CARTIER FILMMAKER AWARD

Wes Anderson

PREMIO DEGLI SPETTATORI ARMANI BEAUTY

Felicità di Micaela Ramazzotti