Atelier Nieri, grande successo all’ultima edizione della Foire de Paris

In occasione del prestigioso anniversario dei 120 anni della Foire de Paris, la più grande fiera europea per il pubblico, Atelier Nieri si è distinto presentando la sua nuova collezione 2024/2025. Tra i partecipanti, si sono evidenziati i nomi dei più noti distributori di mobili francesi. Atelier Nieri, tuttavia, si è imposto come l’unico fornitore di marchi prestigiosi quali Mobilier de France e Story.

In uno spazio esclusivo dedicato al marchio, è stata svelata in anteprima la nuova collezione che ha riaffermato la capacità dell’azienda toscana, vanto del Made in Italy, di unire un design creativo a forme e comfort all’avanguardia.

Atelier Nieri si è consolidato come marchio nei mercati internazionali, trasmettendo un’identità distintiva e riconoscibile. “Siamo estremamente soddisfatti“, ha affermato Maurizio Nieri, designer creativo dell’azienda di famiglia, aggiungendo: “Il nostro intento è sempre stato quello di soddisfare i nostri clienti e fornire prodotti di qualità. Abbiamo sempre pianificato ogni nostra collezione guardando al futuro. Il design è un altro aspetto fondamentale, il mio impegno volge in un’unica direzione: realizzare prodotti contemporanei, offrendo un’ampia scelta affinché aumenti l’apprezzamento e la richiesta all’estero“.

Atelier Nieri e i suoi divani, grazie alla loro qualità indiscutibile, sono scelti per arredare non solo le abitazioni.

“I nostri salotti li realizziamo nel pieno rispetto del made in Italy – ha precisato Maurizio Nieri – progettiamo modelli su misura, adatti non solo a tutte le aree della casa, ma anche a spazi come hotel e qualsiasi altro luogo di lavoro“.

La storia di Atelier Nieri inizia nel 1929 e ha vissuto un momento decisivo negli anni ’50: oggi, la quarta generazione della famiglia Nieri continua a ricevere apprezzamenti per i suoi divani dallo stile unico, che si adattano all’evoluzione del gusto e alle nuove tendenze dell’arredamento.