Vanessa Jay Mulder inaugura il Padiglione di San Marino alla Biennale 2024

Domani, venerdì 19 aprile, Vanessa Jay Mulder, celebre artista di fama internazionale, sarà la protagonista dell’inaugurazione del Padiglione della Repubblica di San Marino alla 60° Esposizione Internazionale d’Arte – Biennale Arte 2024. L’evento segna un momento significativo per la Repubblica di San Marino che partecipa con il progetto “Nomader” di Eddie Martinez, curato da Alison M. Gingeras.

L’esibizione di Mulder promette di essere un’esperienza unica e magica, dove arte e musica si fonderanno creando un connubio emozionante. L’arte di Eddie Martinez, con le sue opere che spaziano dalla figurazione all’astrazione, si mescolerà alle melodie fresche e al talento vocale di Vanessa, offrendo agli spettatori una sinergia potente e coinvolgente.

Il Padiglione di San Marino, ospitato presso La Fucina del Futuro, è stato progettato e realizzato da FR Istituto d’Arte Contemporanea S.p.a., confermando il suo ruolo di organizzatore di questo evento di portata mondiale. La serata sarà arricchita dalla presenza del maestro Stefano De Santis al pianoforte, e le fotografie dell’evento saranno curate da Enrico Ripari per Ripari Young Group e Silvio Esposito per Obiettivo Fotografico.

Questo evento non solo celebra l’arte e la musica ma anche valori profondi come la gratitudine, l’annullamento del pregiudizio e il rispetto, promettendo di inaugurare la Biennale in modo memorabile e significativo, sottolineando l’importanza culturale dell’iniziativa.

Per ulteriori dettagli sull’evento e per informazioni su come partecipare, visitate il sito ufficiale della Biennale Arte 2024.