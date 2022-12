Abbonamento Netflix: tipologie, pubblicità e costi

I tempi della TV generalista sono sempre più lontani. D’altro canto cambiano le abitudini delle persone ed i servizi diventano sempre più personalizzati. Siamo nell’era delle serie TV, un genere in realtà sempre esistito ma che negli ultimi anni è andato per la maggiore condizionando sensibilmente i nostri gusti cinematografici. Nel campo il numero uno in assoluto è sicuramente Netflix, una società statunitense operante nella distribuzione via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento. Nata nel 1997 in California, soltanto dal 2014 ha implementato notevolmente la sua produzione cinematografica, televisiva e la distribuzione online. Ognuno vede ciò che vuole e quando vuole in una piattaforma che mette tutti i suoi contenuti a disposizione, rinnovandosi mese per mese in base alle nuove uscite o ai nuovi diritti di trasmissione acquisiti.

Quali sono i costi di un abbonamento a Netflix?

Netflix è la piattaforma di streaming più popolare in Italia e non soltanto. Secondo gli ultimi dati AGCOM sono circa 9,2 milioni gli utenti abbonati nel 2022 anche se di recente, complice una situazione geopolitica non semplice e un costo della vita che si è alzato sempre di più, ha subito un notevole calo. Le tariffe dell’abbonamento Netflix variano a seconda del piano e alle sue funzionalità. Ogni tipologia di utente ha le sue esigenze ed abitudini di utilizzo per cui, all’interno del ventaglio di possibilità offerte, può decidere che tipo di abbonamento fare. Il prezzo minimo oggi è 5,49 euro al mese fino ad un massimo 17,99 euro al mese.

Quanti piani di abbonamento ci sono a Netflix?

I piani di abbonamento sono sempre quattro e tali restano. Il piano base è più economico rispetto al passato e costa 5,49 euro ma lo scotto da pagare per lo sconto è nell’inserimento delle pubblicità con inserzioni prima e durante la riproduzione dei contenuti. Con il piano Base successivo (da 7,99€ al mese) si può guardare Netflix su un dispositivo alla volta, senza pubblicità, ed effettuare i download. A partire dallo scorso mese di novembre anche la qualità video è stata migliorata ed ora supporta l’HD. Il piano Standard (12,99€ al mese) consente di guardare e scaricare film e serie su due dispositivi contemporaneamente, in Full HD e senza pubblicità. Infine, c’è il piano Premium, il più costoso (17,99€ al mese), è l’abbonamento più completo: permette di guardare Netflix ed effettuare i download su quattro device contemporaneamente, in Ultra HD e senza interruzioni pubblicitarie.

Netflix e pubblicità: cosa cambia?

Se durante il covid gli abbonamenti a Netflix aumentarono a dismisura, la successiva crisi è stata una bella mazzata per il colosso di streaming americano. Che, ovviamente, è corso subito ai ripari inserendo un nuovo piano base, più economico di quelli già esistenti, ma con l’aggiunta della pubblicità che consente un diverso metodo di incasso. In attesa di conoscere l’esito di questa nuova promozione, possiamo dire che è sicuramente utile per chi vuole comunque guardare serie tv e film di Netflix ma parallelamente contenere i costi. Oltre alle inserzioni pubblicitarie, già citate nel precedente paragrafo, c’è anche un limite tecnico per questo tipo di abbonamento che supporta la definizione fino a 720p e un solo dispositivo alla volta. Non è possibile inoltre scaricare contenuti.

È possibile avere un abbonamento a Netflix gratis?

Un tempo, quando ancora occorreva fare promozione, esisteva una sorta di prova gratuita di 30 giorni dopo la quale si poteva decidere se abbonarsi oppure no. Da parecchio, ormai, questo non è più possibile così come è stata disattivata l’opzione Watch Free che permetteva di guardare una lista selezionata di film e serie tv gratis. Per questo motivo non esiste alcun modo legale per guardare i contenuti di Netflix in maniera gratuita. Quello che si può fare piuttosto è usufruire di qualche offerta telefonica che lo dà incluso all’interno dei pacchetti internet casa. Altrimenti possiamo farci aiutare da un amico o da un familiare condividendo l’account tramite le credenziali oppure chiedere in regalo una gift card che consente la visione per un periodo di tempo tramite una carta prepagata.

Come fare l’abbonamento a Netflix?

Abbonarsi a Netflix può essere considerato più o meno costoso, a seconda dell’importanza che attribuiamo al servizio. Ciò che è certo è che dal punto di vista tecnico è semplicissimo. Basta infatti recarsi sul sito ufficiale e registrarsi mediante inserimento di mail e creazione di una password. Una volta selezionato il piano tra i 4 disponibili si deve inserire una modalità di pagamento dalla quale, mese per mese, verranno addebitati i costi previsti dal tipo di abbonamento. I metodi di pagamento accettati sono i seguenti: carte di credito e/o debito, carte virtuali, carte di credito prepagate, carte regalo, conto PayPal e pagamenti tramite partner (ad esempio compagnia telefonica che dà incluso il servizio). Ad oggi non è presente una lista criptovalute accettate. Ma chissà che in futuro anche le monete virtuali non possano dire la loro.

Come annullare l’abbonamento a Netflix?

Non esistono costi di abbandono, si può decidere mensilmente se usufruire oppure no del servizio. Come abbonarsi, anche disdire è altrettanto semplice. Basta selezionare la voce ACCOUNT, cliccare su DISDICI ABBONAMENTO ed infine COMPLETA LA DISDETTA. E il gioco è fatto.

Come avviene la condivisione dell’abbonamento a Netflix?

Se vuoi pagare meno Netflix ma non sei disposto a rinunciare alle funzionalità dei piani superiori, puoi considerare la condivisione dell’account con altre persone. Il Piano Premium, ad esempio, consente fino a 4 accessi in contemporanea e si può pagare per il singolo accesso soltanto la propria quota: ad esempio il prezzo complessivo è 17,99 per cui una quota costerebbe appena 4,50 euro. L’abbonato principale, cioè chi ha attivato l’abbonamento con la sua email, il suo numero di telefono e dati di pagamento, può farsi rimborsare dagli altri utenti nel modo che preferisce.

Come regalare un abbonamento a Netflix?

La carta regalo Netflix è una carta prepagata disponibile in tagli da 25 a 200 euro. Si può acquistare online (su Amazon, Gamestop, Startselect), nei negozi di elettronica e nei supermercati. Per registrarsi è sufficiente andare su netflix.com/it/redeem, inserire il codice o pin che si trova sul retro della carta, o nell’email, se la carta è digitale, e fare clic su Riscatta. Il saldo della carta viene aggiunto all’account e il prossimo rinnovo dell’abbonamento prenderà direttamente i soldi da lì, salvo disdetta.

Quanto costa Netflix su Amazon?

L’unica cosa che si può fare è acquistare una Gift Card su Amazon dell’importo che si desidera. La scheda può essere sia in formato fisico che digitale e la si può utilizzare per abbonarsi al servizio. Con il dispositivo di Amazon Stick è possibile anche vedere i contenuti di Netflix, naturalmente sempre a pagamento.