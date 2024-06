Massimiliano Gallo a NapoliCittàLibro per presentare il tuo libro “Favoloso”

L’attore Massimiliano Gallo presenterà il suo libro “FAVOLOSO – Favole e Pensieri per grandi mai cresciuti” (Edizioni MEA) alla V edizione di NapoliCittàLibro, il Salone del Libro e dell’Editoria, che si terrà presso la Stazione Marittima. L’incontro, moderato da Alessandra Farro de Il Mattino, si terrà domenica 16 giugno alle ore 11.00 nella Sala Calipso.

Massimiliano Gallo, attualmente impegnato sul set del film tv “Questi Fantasmi” diretto da Alessandro Gassmann, ha recentemente ritirato il Nastro d’Argento Grandi Serie Tv per “Napoli Milionaria”. Il suo sodalizio con RaiFiction continua su più fronti: in autunno è attesa la nuova stagione di “Vincenzo Malinconico, Avvocato d’insuccesso” su Rai Uno, e sono confermate le riprese della nuova stagione di “Imma Tataranni”.

“Sarà per me un grande momento di incontro e condivisione per presentare alla città di Napoli il mio libro, una raccolta di pensieri nati per farci riflettere, sorridere e talvolta emozionarci,” dichiara Massimiliano Gallo. “Sarò ben felice di incontrare quanti saranno presenti con un firmacopie nello spazio della casa editrice MEA.”

Non perdete l’occasione di incontrare Massimiliano Gallo e di scoprire “FAVOLOSO – Favole e Pensieri per grandi mai cresciuti” in un evento che promette di essere ricco di emozioni e spunti di riflessione.