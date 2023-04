Vacanze estive: per quali mete optare?

Tra le esperienze vacanziere da provare nella stagione estiva 2023 vi è sicuramente il glamping, un modo rivoluzionario e rigenerante per vivere le ferie a disposizione.

Nei paragrafi successivi verrà fatta chiarezza su quello che è il mondo del glamping, e verranno dati consigli utili per scegliere le mete italiane più meritevoli per viverlo.

Cos’è il glamping e quali sono i vantaggi?

Il glamping non è altro che un modo di far campeggio, in maniera confortevole, adatta a grandi e piccini. Il glamping, a differenza del campeggio tradizionale, unisce i classici servizi tipici di una struttura turistica tradizionale (hotel, resort, etc…) allo stile selvaggio di chi ama soggiornare in tenda. Ovviamente, il glamping, necessita di attrezzature di qualità, come glamping tent spaziose, dotate di letti, materassi e comodità non di poco conto.

Le tende di un glamping, quindi, non hanno nulla da invidiare alle camere di albergo. Quelle più ricercate presentano addirittura letti king size, bagni con vasca, frigobar e wifi.

Ricapitolando, i vantaggi del glamping sono:

Pernottamenti in tende di lusso , per godere dei comfort tipici di una struttura ricettiva;

, per godere dei comfort tipici di una struttura ricettiva; Soggiorni in mezzo alla natura , per connettersi con essa e godere dei suoi benefici;

, per connettersi con essa e godere dei suoi benefici; Prezzi ridotti rispetto ad una struttura turistica tradizionale;

rispetto ad una struttura turistica tradizionale; Nuova esperienza di vacanza, per chi è alla prima esperienza.

Mete consigliate per fare glamping in Italia

L’Italia è ormai invasa da strutture glamping di vario tipo, da quelle più lussuose e onerose a quelle più spartane ed economiche.

Considerando che tutto il Bel paese regala panorami mozzafiato, cultura e buona cucina, è veramente difficile consigliare una meta specifica.

Ciò che è certo, è l’importanza delle stagioni:

Il nord Italia, con territori montuosi imponenti come le Dolomiti, è da prediligere in estate, così da fronteggiare le temperature tipicamente basse, specialmente di notte. Quotatissima la zona di Fai della Paganella e tutto il territorio del Trentino Alto Adige, così come la zona paludosa veneta, dove il clima consente di vivere soggiorni piacevoli anche in primavera e in autunno. Non meno gettonata, la Liguria, con la rigogliosa zona delle Cinque Terre.

Il sud Italia, con strutture attive tutto l’anno, e che grazie al verde rigoglioso, regala vacanze piacevoli anche in caso di temperature avverse. Ottime le regioni: Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. In questi territori, il mare cristallino si alterna alla macchia mediterranea, regalando territori non solo belli da vivere, ma anche da immortalare in qualche scatto fotografico mozzafiato.