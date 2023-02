VaniaJ, grande successo a “Casa Sanremo” per la sempre più apprezzata cantante

Grandi soddisfazioni a Sanremo per la cantante VaniaJ. Durante la settimana dedicata alla più popolare kermesse musicale, l’artista di origini siciliane reduce dal buon successo ottenuto dal singolo “Equilibrio e follia” è stata tra gli ospiti più apprezzati di numerose trasmissioni ospitate all’interno di Casa Sanremo, da diversi anni importante e autorevole punto di riferimento per artisti e addetti ai lavori del mondo dello spettacolo.

VaniaJ ospite di Studio News

Nel corso della sua trasferta sanremese, VaniaJ è stata ospite di trasmissioni del calibro di “Buongiorno Sanremo” guidata dalla conduttrice di Rai1 Carolina Rey e di “Studio News” a cura di AskaNews, una delle più prestigiose agenzie di stampa presenti sul territorio nazionale.

Ai microfoni di Zoom Magazine, VaniaJ ha dichiarato: “Mi sembra di vivere un sogno. Dopo aver sfilato sul redcarpet del Festival del Cinema di Roma, eccomi catapultata nella Città dei Fiori, dove ho preso parte nelle vesti di ospite in importanti programmi ospitati all’interno di Casa Sanremo, dove ho avuto l’opportunità di conoscere professionisti del settore con cui già bolle in pentola un nuovo progetto di cui vi parlerò a breve. L’anno prossimo spero di tornare a Sanremo per partecipare al Festival, prima, però, mi dedicherò all’uscita del mio nuovo disco che spero abbia ancora più successo di Equilibrio e follia”.

E quando chiediamo a VaniaJ, che è anche una capace imprenditrice nel settore dell’abbigliamento, dove trovi l’energia e l’entusiasmo per dedicarsi anche al percorso artistico, lei risponde: “Ogni volta che mi imbatto in qualche critica gratuita, magari mossa dall’invidia di chi avrebbe voluto affrontare le esperienze e le emozioni che sto vivendo io, cerco di impegnarmi ancora di più per raggiungere più velocemente i miei obiettivi e farmi quattro risate dell’ignoranza e della superficialità altrui”.