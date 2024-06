Rai2, torna “Performer Cup – Italy Pass” con Valentina Spampinato e Garrison Rochelle

Ai nastri partenza la nuova edizione di “Performer Cup – Italy Pass”. Dopo il successo ottenuto dalle prime due stagioni, torna su Rai2 il programma televisivo condotto da Garrison Rochelle e Valentina Spampinato, che celebra il connubio tra arte e sport con sei nuove puntate.

Il primo appuntamento è previsto per domenica 16 giugno alle ore 9, per poi proseguire il 23 e il 30 giugno e successivamente tornare in onda, dopo una settimana di pausa, il 14, 20 e 21 luglio. Lo scopo della trasmissione, ancora una volta, sarà quella di dar vita a un’avvincente competizione tra i vincitori del Campionato Italiano delle Arti Performative, che oltre a essere dei validi artisti sono anche dei veri e propri atleti.

Nel corso delle sei puntate, i telespettatori vedranno gli atleti sfidarsi, singolarmente o in gruppo, in esibizioni incentrate su una o più discipline come canto, danza, recitazione, arti circensi e acrobatiche.

Novità nella giuria: accanto a Raffaele Paganini, ballerino e attore teatrale, e a Stefano Orfei, esperto di arti circensi e acrobatiche, arriva la performer Giulia Luzi. Ai tre giurati, in ogni puntata, si affiancherà una special guest: Peppe Vessicchio, Piedavide Carone, Ludovica Di Donato, Valeria Graci, Grazia Di Michele, Federico Moccia e Luciano Cannito. Sei, invece, i coach: Ketty Capra, Michela Olivieri, Maura Paparo, Klaudia Pepa, Fabio Lazzara e Ivan Lazzara. La giuria tecnica, infine, è composta da Antonio Vandoni, Roberto Cardelli , Andrea Rizzoli, Gabriele Di Giorgio, Emanuele Castrucci, Gianluca Gucciardo, Renato Missaglia, Dariana Koumanova, Lina Gjorcheva , Rita Perrotta, Christian Raggi, Marcello Burgaretta , Salvatore Spinella.

Valentina Spampinato, Elena Ballerini e Garrison Rochelle

New-entry nel cast artististo del format è Elena Ballerini, apprezzato volto Rai, che per l’occasione raccoglierà interviste esclusive nel backstage. Organizzato dallo C.S.A.In. (ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) e gestito da F.I.P.A.S.S., attraverso il progetto Metodo P.A.S.S. il programma vedrà in gara sei squadre: Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Resto d’Italia. Al loro interno, oltre ai campioni d’Italia 2024, ci saranno tutti i nuovi componenti della Nazionale Italiana Performer che rappresenteranno il Bel Paese ai Mondiali.

“Performer Cup – Italy Pass” è un programma di Valentina Spampinato, scritto da Luigi Miliucci, Federico Moccia, Tommaso Martinelli, Sacha Lunatici, Nicolò Cortegiano con la collaborazione di Simone Buongiorno. La regia è di Pietro Pellizzieri. Sponsor del programma sono: Givova, Gis Design, Gesto Park e Csain.