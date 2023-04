Teatro Roma: il 27 aprile arriva Bastardi senza Oscar

Il prossimo 27 aprile al Teatro Roma (Via Umbertide, 3 – Roma), alle ore 21, sbarca “Bastardi Senza Oscar” con la regia di Simone Gallo, uno spettacolo brillante con un mix esplosivo di citazioni di serie tv, film e testi di teatro rivisitati in chiave esilarante dal gruppo “Cattivi Amici”.

Il cast composto da Simone Gallo, Gianmarco Crò, Federico Nelli e Alessandro Nistri si distingue per il suo stile fresco ed originale che rende i performer tra i più interessanti del panorama comico moderno. Il pubblico sarà catapultato in un universo fatto di comicità, sorprese e risate a non finire, il tutto accompagnato dalla band romana MilleNote.

“Bastardi Senza Oscar è un omaggio al mondo del cinema, della televisione e del teatro, con rivisitazioni di testi celebri che sono stati fonte di ispirazione per noi artisti” dichiara entusiasta il gruppo “Cattivi Amici“. Una messa in scena impeccabile ed unica nel suo genere, fatta di sketch comici, musica, parodie ed improvvisazioni che hanno già fatto impazzire numerosi teatri in giro per l’Italia.

Lo spettacolo prodotto da Millenari vedrà la presenza già annunciata in platea degli influencer di Stardust Lab.

Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti:

www.cattiviamici.com

Teatro Roma

Tel. 06 78 50 626 – 324 54 98 051

Email. info@ilteatroroma.it

Il cast di “Bastardi senza Oscar”: