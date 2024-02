“Una vetrina che guarda il mare”: il viaggio cinematografico di Massimiliano Gallo su SkyArte

Questa sera alle 20:15 su SkyArte, non perdete l’appuntamento con il documentario “Una vetrina che guarda il mare“, un esordio alla regia per Massimiliano Gallo, scritto da Francesco Pinto. Il film ripercorre i 107 anni di storia della celebre Maison E. Marinella, conosciuta a livello mondiale per le sue cravatte indossate da personalità come i Presidenti della Repubblica italiana, i Kennedy, Obama, Trump e, tra tutti, il Principe Carlo d’Inghilterra.

Prodotto da FAN (Fabbrica dell’Audiovisivo Napoletano) di Rino Pinto e soci, il documentario vanta un cast d’eccezione: Shalana Santana nel ruolo della Sirena Partenope, Nunzia Schiano come la camiciaia, il nobile napoletano Gennaro Di Biase, il medico Nello Mascio, Peppe Barra che riporta in vita la “tammurriata nera” nel tunnel borbonico e Peppino Di Capri.

Lo sceneggiatore Francesco Pinto ha magistralmente intrecciato la storia di Napoli con quella della Maison Marinella, combinando eleganza, antica arte artigianale e tradizione con immagini e video dell’Istituto Luce, oltre a preziose testimonianze dall’archivio storico della famiglia Marinella. Questo crea un prodotto di alta qualità cinematografica.

L’attore e regista Massimiliano Gallo ha dichiarato: “Affrontare questo nuovo percorso dietro la macchina da presa, raccontando una storia così ricca ed emozionante, scritta con maestria da Francesco Pinto, è stata una sfida entusiasmante che ora ci riempie di gioia, considerando il calore e l’apprezzamento di pubblico e critica verso il nostro docufilm.“

Rimani sintonizzato per questa serata speciale su SkyArte.