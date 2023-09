Venezia 80: da Angelo Maietta a Gianluca Mech, tutti i vincitori del “Premio Cinema & Industria”

Grande successo al Palazzo del Casinò della 80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per l’undicesima edizione del Gran Galà “Premio Cinema & Industria – Cinema & Industry Award” organizzato da Bros Group Italia.

Carlo Fumo e Angelo Maietta

Al gala hanno partecipato 200 selezionatissimi ospiti tra cui il presidente di Rai Cinema Nicola Claudio, l’attore e cantante americano Ronn Moss affiancato dall’attrice Devin Devasquez, Darko Peric dell’amatissima serie Netflix “La casa di Carta”, l’attrice hollywoodiana Sofia Milos, il giornalista Pascal Vicedomini, e ancora la deputata Laura Ravetto, l’imprenditrice Houra Siena Nezhad, l’imprenditore Gianluca Mech, l’attrice e produttrice Esmeralda Spadea, le modelle e star del web Sara Croce, Antonella Fiordelisi, Delia Duran, Giacomo Arrigoni, Alex Belli, Stefano Sala, Dasha Kina, la sceneggiatrice e regista Eleonora Puglia, l’attrice Jane Alexander, la produttrice cinematografica Monica Bartolucci, il cantautore Daniele Stefani, il regista Luca Molteni, il patron di Marateale Nicola Timpone, l’attore Reyson Grumelli, il pastrychef Giacomo Vitali.

Eleonora Puglia e Tiziano Cavaliere

Tra i premiati anche l’avvocato e professore universitario Angelo Maietta, il regista, sceneggiatore, Presidente e Direttore Artistico del Festival Cinematografico Internazionale Italian Movie Award Carlo Fumo, Michela Papucci di Pho Firenze, Paola Cielo di Cielo & Terravini, Massimo Tortorella di Falcon Production e presidente del gruppo Consulcesi, Alessandra Scardellato per Auru Movie, la produttrice e presidentessa dell’associazione “Difendiamo” Maria Cristina Tramacere.

L’evento, presentato quest’anno dal volto Rai, Beppe Convertini, si conferma così tra i più esclusivi in Laguna, accendendo un faro sulle imprese e gli investitori italiani che sostengono le produzioni cinematografiche. La cena, come di consueto, è stata affidata allo chef stellato Tino Vettorello, tra i più amati dalle star americane.

Darko Perić e Gianluca Mech

«Il successo di questa edizione del “Premio Cinema & Industria – Cinema & Industry Award” si conferma tra gli appuntamenti collaterali più attesi durante il Festival del Cinema di Venezia. Non solo un momento glamour con la sfilata sul red carpet dei nostri premiati ma anche la celebrazione dell’impresa italiana che crede e investe nel cinema. Tutto ciò ci da l’impulso di crescere di anno in anno, e anche nel 2024 porteremo in Laguna storie vincenti del settore del cinema e dell’imprenditoria», ha dichiarato Tiziano Cavaliere, Direttore Artistico di Bros Group Italia.

Auru Movie

Darko Perić e Eleonora Puglia

Houra Siena Nezhad

Massimo Tortorella

Paola Cielo di Cielo e Terravini

Pascal Vicedomini

Michela Papucci di Pho Firenze

Ronn Moss, Esmeralda Spadea e Giacomo Arrigoni

Ronn Moss

La direzione artistica dell’evento è stata curata del giornalista e autore televisivo Tommaso Martinelli con Sacha Lunatici. Partner ufficiali Auru Movie, 11:11 Films International, Santa Ponsa Film, Plan2h, Pho Firenze, Cielo e Terra Vini Spa, White Wise Abbigliamento, Migliorino Design, Bcc San Marzano Di San Giuseppe.

Uno speciale ringraziamento alla Biennale per il supporto e tutto lo staff Bros Group Italia: Paolo Urciuoli, Direttore Commericale; Laura Panigatti, Sponsoring; Giualuigi Resta, Regista Evento; Stefano Valecce, Public Relation; Carmen D’Elena, Artist Management; Andrea Furlanetto, Sound & Light Engineer; Anna Maria Gilardi, Logistic & Hospitality.