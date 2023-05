Moda Paestum, al via i preparativi della settima edizione

La moda come arte, cultura ed eccellenza del Made in Italy. Un settore strategico della nostra economia che ha reso grande il nostro paese davvero in tutto il mondo.

Dal connubio tra il mondo del fashion, della creatività, dell’alta sartorialità e quello della storia nasce Moda Paestum. La prestigiosa kermesse, fiore all’occhiello dell’estate campana, scalda i motori in vista della sua nuova attesissima settima edizione.

Lucio Di Filippo con Emanuela Titocchia

La manifestazione, ideata e diretta da Lucio Di Filippo, esperto PR e profondo conoscitore della moda italiana e internazionale, è pronta a tornare ad accendere i riflettori sull’incantevole Città dei Templi, cuore della gloriosa Magna Grecia. Un prestigioso evento, a cui, come già successo nelle scorse edizioni, prenderanno parte numerosi volti del mondo del cinema, della tivù e della musica. Una serata di gala impreziosita dalle raffinate proposte moda di tre giovani stilisti le cui creazioni saranno ispirate all’antichità classica.

L’appuntamento è per sabato 29 luglio 2023, nell’antica Poseidonia, perla del Cilento: Paestum.