Pietro Mennea protagonista dell’ultima puntata di “Linea Azzurri”. Alla conduzione Romina Pierdomenico con Marco Colonna

Si avvia alla conclusione con uno speciale dedicato alla memoria del velocistaallesu canale 60 del digitale terrestre ), la prima stagione di “”. Il format ideato da, che nelle prime cinque puntate ha raccontato la storia di atleti che continuano a onorare il tricolore attraverso spaccati di vita segnati da talento, determinazione e passione, nel corso dello speciale in programma punterà i riflettori su una leggenda del mondo dello sport, la “Freccia del Sud” Pietro Mennea.In apertura di puntata, un’intervista esclusiva alla vedova del campione,, raccolta nella Capitale dalla conduttrice, dalla quale emergeranno i momenti unici della sua carriera straordinaria, mostrando come il suo spirito indomito continui a ispirare le nuove generazioni di atleti. In collegamento da Barletta, città natale di Mennea,accompagnerà i telespettatori in un viaggio attraverso i suoi luoghi del cuore come il Lungomare che oggi porta il suo nome “Pietro Paolo Mennea”, la Salita del Vaglio, lo stadio comunale “Cosimo Puttilli” e viale Giannone. Fiore all’occhiello della trasmissione, la partecipazione straordinaria del Presidente del(Comitato Olimpico Nazionale Italiano)che offrirà al pubblico un esclusivo ritratto del campione. “Linea Azzurri” è un programma che vanta il patrocinio morale del Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). A firmare la regia del programma, prodotto da Italian Movie Award, è Carlo Fumo. Autori: Sacha Lunatici, Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Carlo Fumo. Official partners: Activa Digital, Neorizon, Data Stampa, Sportitalia, Italian Movie Award.