Perdonanza, grande successo per il concerto di Max Pezzali: L’Aquila rinasce con i successi degli 883

Successo straordinario alla Perdonanza Celestiniana, il Primo Giubileo della storia, per il grande concerto di Max Pezzali che ha riempito la piazza antistante Collemaggio e quelle adiacenti dove il pubblico poteva assistere attraverso i maxischermi.

Lo spettacolo dell’artista simbolo degli 883 è solo uno dei tanti appuntamenti del ricco calendario di eventi, rievocazioni storiche e incontri, iniziati con l’accensione del tripode con il Fuoco del Morrone, che avranno il suo fulcro nell’apertura della Porta Santa il 28 agosto. La manifestazione fortemente voluta dal Sindaco Pierluigi Biondi e dal Direttore Artistico il Maestro Leonardo De Amicis è un appuntamento unico nel suo genere, Patrimonio Immateriale dell’Unesco e vetrina per i grandi nomi dello spettacolo e della musica nazionale e internazionale che ogni anno accorrono numerosi all’Aquila per salire sul palco del Teatro del Perdono, allestito nello splendido scenario della Basilica di Collemaggio.

Il sindaco Pierluigi Biondi e Max Pezzali

Stasera dal palco situato ai piedi della scalinata di San Bernardino si esibirà Franco 126 artista amatissimo dai giovani. Dopo il suggestivo corteo storico del 28, la Porta Santa sarà chiusa la sera successiva, 29 agosto, intorno alle 20, dall’Arcivescovo dell’Aquila, Cardinale Giuseppe Petrocchi, e dal sindaco Pierluigi Biondi, per segnare la conclusione dell’indulgenza plenaria per quest’anno.

Inoltre, viste le condizioni atmosferiche avverse che ne avevano reso impraticabile lo svolgimento, in via eccezionale il Comitato Perdonanza dell’Aquila comunica che il concerto di Gigi D’Alessio con Arisa e Clementino si svolgerà domenica 29 agosto alle ore 22. Restano validi i biglietti già acquistati e i posti prenotati.

Il gran finale del programma culturale è previsto per il 30 agosto, con lo spettacolo dal titolo “L’Aquila ritorna: l’abbraccio alla musica e alla cultura”, con Fabrizio Moro, Ermal Meta, Dulce Pontes, Monica Guerritore, Stefano Fresi, i Neri per Caso, il ritorno di Riccardo Cocciante e la straordinaria partecipazione di Renato Zero. Una serata ideata da Leonardo De Amicis che dirigerà, come nell’evento di apertura, l’orchestra del Conservatorio “Casella” dell’Aquila, le corali Schola Cantorum, Corale L’Aquila e coro del Conservatorio, con artisti d’eccezione.

(photo credit Andrea Mancini)