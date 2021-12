Simona Ventura, altro prestigioso risultato nel ruolo di regista

Da anni è una delle conduttrici televisive più amate dal grande pubblico ma ultimamente sta raccogliendo altrettanti consensi anche nelle vesti di regista. Simona Ventura, dopo i numerosi applausi ottenuti durante l’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia, firmando la regia del documentario “Le 7 giornate di Bergamo”, ne ha ricevuti altrettanti quando, qualche giorno fa, ha presentato al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lo spot per la Giornata Internazionale della Montagna da lei girato.

Il promo è stato voluto dal Ministero degli Affari Regionali, guidato dall’onorevole Maria Stella Gelmini. Simona ne ha curato la regia mentre il compagno, il giornalista e scrittore Giovanni Terzi, i testi e la sceneggiatura. La voce narrante, invece, è di Luca Ward.

Un altro felice capitolo professionale per la Ventura che in questo periodo sta anche conducendo su Rai2, con ascolti sempre in crescita, ogni domenica mattina “Citofonare Rai2” assieme all’amica e collega Paola Perego.