X Factor 2021, il vincitore Baltimora torna con un nuovo singolo: “Colore”

Baltimora, dopo aver emozionato il pubblico di tutta Italia trionfando all’ultima edizione di “X Factor”, è pronto a spiccare il volo e lo fa con il suo nuovo singolo “Colore” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), in arrivo venerdì 28 gennaio. Il brano, che anticipa l’EP d’esordio di prossima uscita, è disponibile da oggi, lunedì 24 gennaio, in pre-save e pre-add al link https://baltimora.lnk.to/colore.

“Colore” – presentato durante le audizioni del programma in una versione piano e voce – è una ballad dalle liriche dirompenti che, raccontando di un inconsolabile dolore, colpiscono come un pugno nello stomaco. In “Colore”, realizzato dallo stesso BALTIMORA in coproduzione con Simone Privitera, l’artista si confronta anche con un beat ritmato, che dimostra a pieno la sua versatilità.

“‘Colore – commenta Baltimora – è un brano a cui sono molto legato, l’ho scritto una notte di tre anni fa dopo una delusione d’amore ed è rimasto nel cassetto insieme a tutti gli altri. Parla di come nonostante le cose vadano male si cerchi sempre di ritrovare direttamente o indirettamente l’altro, la difficoltà di lasciar andare. Ho sempre saputo che il brano avesse un ritornello molto forte, ma ho sempre avuto difficoltà ad accostargli una produzione. Ora credo abbia raggiunto una bellissima forma”.

Il nuovo singolo arriva dopo “Altro” e “Baltimora”, brani originali che il cantautore ha presentato durante i Live di X Factor. Se In “Altro” convivono sorprendente purezza, incisi rap e ritornelli spinti ed energici in cui la voce si rompe svelando migliaia di diverse sfumature, “Baltimora” è stato finora il suo brano più intimo e che lo rappresenta a tal punto da aver deciso di fare del titolo il suo nome d’arte.

I live di Baltimora

Baltimora è pronto a esibirsi live con il “BALTIMORA LIVE TOUR 2022”, il suo primo tour, in partenza a marzo 2022. Questi i tre appuntamenti confermati finora: il 19 marzo al Mamamia di SENIGALLIA (AN), il 23 marzo a MILANO presso la Santeria Toscana e il 27 marzo a ROMA al Largo Venue.

Biglietti e info disponibili su www.vivoconcerti.com.