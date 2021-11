Primo Premio APAI – Marateale: riconoscimento a Francesca Medolago Albani

La consegna del Primo Premio APAI (Associazione del Personale di Produzione dell’Audiovisivo Italiano) in collaborazione con il Festival MARATEALE si terrà il 27 novembre alle ore 12 al MicroSalonItalia nello spazio “Cinebooking”, web/app per il lavoro nell’industria entertainment(Ragusa OFF – via Tuscolana 179). Inserito nel contesto dell’evento che presenta le nuove tecnologie del cineaudiovisivo, il Premio è volto a ringraziare un professionista o un manager che si è distinto per un’iniziativa tesa a potenziare il mondo dell’audiovisivo.

Il Primo Premio APAI – Marateale sarà conferito a Francesca Medolago Albani, Segretaria Generale di Anica Academy, per aver promosso la nascita di una Fondazione senza scopo di lucro che offre formazione di base e di alta specializzazione nelle professioni del cinema, audiovisivo e media entertainment. “Francesca Medolago Albani – si legge nella motivazione – rappresenta quel mondo, proprio del Cinema italiano, che promuove e sostiene il talento delle nuove generazioni con una particolare sensibilità a una formazione inclusiva e che valorizza le diversità. Anica Academy è una risorsa per il nostro settore, che ha bisogno di investire su un futuro di professionisti in grado di creare e concretizzare idee immaginifiche in grado di cambiare il mondo”.

“Siamo onorati di poter conferire questo Primo riconoscimento promosso dalla nostra Associazione e dal Festival Marateale – spiegano il Presidente di APAI, Franco Della Posta e il Direttore Artistico del Festival Lucano, Nicola Timpone – crediamo fortemente che le professioni del Cinema vadano valorizzate e che Francesca Medolago Albani, nell’arco della sua carriera, abbia testimoniato concretamente il suo impegno in questa direzione”.

La cerimonia di premiazione è aperta al pubblico nel rispetto delle norme anti-Covid