Sanremo 2022: come sarà il Festival secondo Alessandro Cucinotta, sosia di Francesco Gabbani

Lo scorso 4 dicembre in diretta al Tg1, Amadeus ha annunciato i nomi dei 22 Big che prenderanno parte al Festival di Sanremo, in programma dal primo al 5 febbraio 2022.

Immancabile, come ogni anno, è già partito il toto-vincitori e Alessandro Cucinotta non ha dubbi: “A scatola chiusa punterei su Massimo Ranieri. E’ un artista con la A maiuscola, un artista poliedrico, che ha fatto la storia. E poi nelle sue canzoni c’è tanta poesia,di cui oggi abbiamo tanto bisogno”.

Cucinotta, performer e animatore di matrimoni siciliano, ha dalla sua una fortissima somiglianza con Francesco Gabbani, che il Festival lo ha vinto per due anni consecutivi, prima tra le Nuove Proposte e poi tra i Big: “Nel 2022 mi piacerebbe proprio assistere ad un concerto di Gabbani. Le sue ultime canzoni mi piacciono molto, mostrano un suo lato introspettivo che finora aveva tenuto nascosto. E voglio confessarti una cosa…

Sono tutt’orecchi…

Guardando il videoclip ufficiale de “La Rete” più volte l’ho imitato davanti alla tv, addirittura con il capello bagnato.

Visto che abbiamo citato il 2022, quali sono le tue prospettive artistiche per il nuovo anno?

Voglio “alzare il tiro”: con quello che so fare sulla scena spero di poter avere qualche esperienza televisiva: in fondo, anche Pippo Baudo da giovane guardando il Festival disse “un giorno anch’io voglio essere su quel palco”. Spero davvero che la sicilianità mi porti fortuna.

E se invece ti chiedessi di fare un passo indietro, con quale parola descriveresti il tuo 2021 artistico?

Senza dubbio direi alba nuova: con il 2021 è iniziato per me un nuovo cammino, fatto di tanti incontri artistici e nuove sfide lavorative.

Anche la Notte di San Silvestro la passerai sul palcoscenico?

Sì. Sarò a Taormina alla conduzione di un Welcome Show molto particolare: ci sarà musica dal vivo, intrattenimento e tutti gli ospiti saranno coinvolti in un quiz di cultura generale: per rispettare le norme anti-Covid utilizzeranno ognuno il proprio smartphone come pulsantiera.