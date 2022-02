“Fatto da mamma e da papà”: Aida Yespica svela il piatto preferito di suo figlio Aron

Brava non solo in tv ma anche ai fornelli. O almeno cercherà di dimostrarlo sabato 5 febbraio, a mezzogiorno, nel corso della trasmissione “Fatto da mamma e da papà” prodotto da Elio Bonsignore per Me Production. Aida Yespica, una delle showgirl più amate nel nostro paese, sarà ospite nella cucina più famosa della tv che vede come padroni di casa Flora Canto e Gianluca Mech.

Dopo Massimo Ciavarro, nella seconda parte del programma Flora ospiterà ai fornelli Aida Yespica, mamma del piccolo Aron. Aida racconterà il suo essere mamma ed il rapporto speciale che ha con suo figlio e lo farà preparando proprio uno dei piatti preferiti di Aron, che tra l’altro e’ una specialità venezuelana: le arepas.

Per quanto riguarda infine lo spazio di Gianluca Mech, il guru di Tisanoreica sottolineerà insieme al Dott. Lorenzo Cenci l’importanza delle verdure nell’alimentazione dei più piccoli proponendo anche consigli e strategie per invogliare i bimbi a mangiarne le quantità adeguate vincendo le loro frequenti ritrosie.