“Caligine”, Einar torna sulle scene con un nuovo singolo

Dopo un lungo periodo di silenzio in cui si è preso tutto il tempo necessario per poter trovare il suo centro personale e musicale, Einar torna sulle scene con “Caligine“, in uscita per Big Bang Company il 10 dicembre su tutte le piattaforme digitali.



Il talento cubano – noto per la sua partecipazione ad Amici, alla vittoria di Sanremo Giovani 2018 e alla partecipazione al Festival di Sanremo 2019 – presenta un brano con un animo rinnovato che lo riporta alle sue origini.



Prodotta dai B-Croma, “Caligine“ è un crocevia di sonorità pop, latin urban e reggaeton, in cui elementi elettronici si amalgamano ad arpeggi e accordi delicati riprodotti da pianoforti e chitarre. Il risultato è un brano dalle atmosfere soffuse e diradate che confluiscono in un ritornello caldo ed energico.

Einar, per la prima volta autore dei propri testi, porta all’estremo le proprie emozioni, trasformando il proprio dolore nella cenere di un amore che è bruciato troppo in fretta a causa delle insicurezze e della poca fiducia.



“Per scrivere questa canzone – spiega Einar – ho usato la fantasia e i ricordi di momenti di un mio passato oramai lontano. Racconto un amore finito, che si è spezzato a causa della gelosia o della possessività di una o entrambe le parti. Per quanto possa esserci dell’affetto, la fiducia reciproca è la base fondamentale di un rapporto, qualunque esso sia. Senza di essa tutto si sbiadisce e si rompe in mille pezzi. La caligine è la metafora proprio di questo sbiadimento.

Non a caso: ora che siamo cenere, freddi come una lapide, so cosa resterà di me, ma nulla resterà di te.”



EINAR è reduce da un lungo periodo di silenzio in cui si è preso tutto il tempo necessario per poter trovare il suo centro personale e musicale. Si è aperto al pubblico con alcuni post personali sui social in cui ha raccontato con grande sincerità le bellezze ma anche le difficoltà emotive che si possono incontrare lavorano ai massimi livelli in poco tempo.