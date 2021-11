Giulia Frangiluna: “Vi racconto il successo dei miei 21 anni fra produzioni, moda e social”

Ha solo 21 anni ma ha le idee molto chiare sul suo futuro e anche sul futuro digitale che toccherà ciascuno di noi. Esperta di comunicazione digitale, Giulia Frangiluna è anche una produttrice e stilista, carriera ereditata dalla propria famiglia con la quale collabora per il brand Frangiluna, apportando innovazioni e idee. É una precorritrice di nuove tendenze che riesce ad intercettare grazie ad un approccio estremamente immediato con la realtà virtuale e non.



Giulia, sei molto giovane e vivi l’era dei social come un fatto ordinario. Secondo te, cosa dovremmo mantenere di tutto ciò che è stato prima, quando la tecnologia non dominava la nostra quotidianità?



La rivoluzione digitale ha come punto di partenza l’utilizzo del computer per risparmiare tempo; io mi chiedo ora dov’è finito tutto quel tempo risparmiato prima di questa rivoluzione. Ecco, se dovessi mantenere qualcosa di tutto ciò che è stato prima, direi recuperare il tempo perso



Sei figlia di uno stilista internazionale e tua mamma è un prodigio dell’alta sartoria. Anche tu stilista e la tua casa di moda è molto nota in centro America. Oggi questi settori come vengono rappresentati dai social?



Siamo definitivamente nell’epoca in cui i servizi e i beni vengono a noi e non viceversa: chi avrebbe mai pensato che anche la moda potesse divenire virtuale? È anche chiamata e-Fashion e sicuramente la pandemia da COVID-19, iniziata nel 2019, ha portato all’accelerazione della moda digitale. Così i marchi di moda hanno iniziato a utilizzare la tecnologia 3D, tessuti digitali e strategie sui social media per creare brand interamente digitali e di successo.

È importante sottolineare che la moda digitale è attualmente in forte espansione perché mira a realizzare prodotti e servizi che siano prontamente disponibili per i consumatori. In questo senso, i social media sono stati una grande risorsa per comunicare e lanciare campagne promozionali.

Sei anche una giovanissima produttrice di grande successo. Un videoclip da te prodotto ha vinto molti premi di rilievo. Quanti talenti intendi portare avanti nel tuo futuro?



Amo il talento in tutte le sue forme: dalla recitazione alla danza passando per il canto e via discorrendo. Avere talento oggi, vuol dire avere il coraggio di avere idee e comunicarle; avere il coraggio di sognare, di provare ad emergere, di rischiare e saper coinvolgere altre persone nei propri progetti. Significa avere il coraggio di guardare oltre, con prospettiva. In questa società immobile, essere una persona di talento significa avere il coraggio di esplorare nuove strade: le proprie.



Sei molto seguita e vanti molti follower grazie ai tuoi contenuti accurati. Quale messaggio cerchi di trasmettere a chi ti segue?



È molto importante che il tuo stile e il tuo modo di essere risulti immediatamente riconoscibile: quando un follower osserva un mio post o visita il mio profilo deve farsi un’idea ben precisa su di me. Per avere successo su Instagram non puoi trascurare nessun elemento quindi devi prestare la massima attenzione a come appare il tuo profilo nel suo insieme. Anche se non si direbbe, sono timidissima e non amo apparire; quindi nei miei contenuti non troverai macchine fiammanti, orologi con diamanti, yacht da urlo e jet personali. Voglio apparire come sono: la ragazza comune che puoi incontrare in biblioteca.

Qual è il vero trucco per avere successo?



Se hai un progetto in testa, il perfezionismo è il tuo peggior nemico. Quando si inizia, occorre far sapere rapidamente la tua idea a quante più persone possibile. Non importa se siano pareri positivi o negativi: la tua mente poi elaborerà tutto. Poi è importantissimo tenere a bada il proprio ego e in seguito proporre una nuova versione della tua idea o progetto, continuando questo processo iterativo finché non si è individuato l’approccio giusto.