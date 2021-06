Firenze, il sindaco Dario Nardella: “Farò la guida turistica per aiutare la città”

“A causa della pandemia Firenze, oltre al drammatico bilancio dei morti, ha pagato un prezzo molto alto anche per la propria economia di città d’arte. Per questo ho deciso che fosse giusto fare anche personalmente, un piccolo sforzo, un gesto poco più che simbolico per aiutare la mi città e le tante famiglie che vivono grazie al turismo. Mi offro come guida turistica” ha detto il sindaco Dario Nardella alla presentazione di ‘Destination Florence Plus‘ che offre sconti per soggiorni ed attività in città.

“Ritaglierò un po’ di tempo libero per guidare – accanto ai professionisti del settore – i turisti che lo vorranno attraverso le bellezze della nostra città e chiedo ad altri fiorentini famosi di fare altrettanto per contribuire a far ripartire il comparto. Oggi hanno già aderito Carlo Conti e Chiara Francini, che ringrazio di cuore. Abbiamo lanciato assieme alle altre istituzioni il progetto ‘Destination florence plus‘ che offre sconti per soggiorni ed attività. Sono già un centinaio gli alberghi di Firenze presenti sulla piattaforma ‘Destination Florence Plus’, creata per offrire un’offerta unica e unificata, che possa rilanciare Firenze come meta turistica dopo l’emergenza sanitaria del Covid-19, presentando la città “come non l’hai mai vista”.

Le strutture aderenti propongono su ‘Destination Florence Plus’ tariffe esclusive che includono altri servizi disponibili soltanto sul marketplace ufficiale. L’iniziativa, infatti, è nata per coinvolgere gli albergatori e, a cascata, tutti gli altri operatori della filiera turistica di Firenze e dei suoi dintorni con l’obiettivo di fare sistema e offrire i migliori servizi alle migliori tariffe per spingere tutti insieme la ripresa di un turismo più consapevole.