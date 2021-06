Daniele Puzzilli, il dentista delle star: “Il sorriso è la chiave per la nostra autostima”

La bellezza di quest’estate sarà ritrovare il nostro sorriso che supererà anche le barriere delle mascherine.

Anche se ci siamo abituati a sorridere con gli occhi, il vero sorriso a trentadue denti resta sempre l’arma più disarmante del mondo e quest’estate, in cui avremo finalmente un parziale ritorno alla normalità, sorridere ci aiuterà a dare respiro a tutti i ricordi di mesi appannati fra chiusure e lockdown. Del resto come diceva Charlie Chaplin “un giorno senza sorriso è un giorno perso”.

Un bel sorriso non ha bisogno di filtri ma è il risultato di un’attenta e costante cura in mani esperte. Il dott. Daniele Puzzilli è un esperto odontoiatra con un’indiscussa competenza a cui molte star, anche di fama internazionale, hanno affidato il proprio sorriso e la propria estetica personale.

Il dott Puzzilli utilizza l’innovativo metodo olistico, grazie al quale denti e bocca e tutte le patologie che ne conseguono, si mettono in relazione con la globalità dell’individuo, come causa o espressione di altre patologie .

Dott. Puzzilli, come si ottiene un’armonia globale del viso?

Il viso è il nostro biglietto da visita e deve essere corredato da un sorriso smagliante! Un sorriso curato ed in sintonia con la propria personalità rende armonico il nostro biglietto da visita, e tutto questo è possibile grazie a trattamenti estetici, come lo sbiancamento, l’ortodonzia invisibile e le meravigliose faccette in ceramica

Lei è il dentista di moltissime star. Che ruolo gioca il sorriso nella carriera e nella vita?

Come dice il mio motto il “sorriso è il frutto dell’amore”… amore per se stessi! Credo che un sorriso sano e bello sia una delle chiavi per la propria autostima e sicurezza sia nella vita privata che in quella professionale.

Dottore, lei ha un approccio olistico all’odontoiatria. Questo l’ha portata ad essere anche il medico di riferimento di moltissimi campioni sportivi. Cosa comporta nella cura di un sorriso?

Svolgere degli screening odontoiatrici in ambito sportivo è fondamentale per prevenire, curare infortuni ricorrenti e migliorare le performance. Denti del giudizio mal posizionati, parafunzioni quali serramento o bruxismo, otturazioni o restauri metallici sono alcune delle cause più frequenti di una alterata postura .

Di grandissima moda sono le faccette dentali. A chi le consiglia?

Faccette dentali… che passione! Con le faccette in ceramica possiamo modificare forma e colore di un’intera arcata dentale in maniera non invasiva e sono adatte a chiunque voglia un risultato estetico e funzionale al top.

Quali trattamenti consiglia in funzione dell’estate?

Il ‘must-have’ dei trattamenti per l’estate è lo sbiancamento, trattamento svolto in una unica seduta con una lampada led e/o laser con il quale si hanno dei risultati da vere dive di Hollywood. Insomma, pronti per quest’estate senza mascherine ma con tanta voglia di sfoggiare un sorriso smagliante.