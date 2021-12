Dopo diverse ricette di biscotti, avevo una gran voglia di farvi vedere questa ricetta superlativa, buona, veloce da realizzare e di grande effetto. Potrete divertirvi con i vostri bimbi nel realizzare questi brownies di Natale ad alberello bellissimi.

I brownies sono dei dolcetti americani velocissimi da fare e molto semplici da realizzare. Io ne vado matta: sono al cioccolato con una superficie leggermente croccante fuori ma dentro morbidissimi e cremosi. Solitamente si presentano a cubotti ma io li ho voluti rendere super natalizi, a prova di elfo!

Tutto diventa più bello con le decorazioni natalizie e allora vestiamo a festa ogni dolce che sforniamo in questo periodo! Dopo averli sfornati e fatti raffreddare li ho decorati con la ghiaccia reale, bastoncini di zucchero e tanti zuccherini. Non fatevi spaventare dal nome “ghiaccia reale”, mi rendo conto che a volte sembra qualcosa di molto complicato e invece non lo è. Dovete avere l’accortezza di montarla per bene, senza avere fretta e renderla densa, così sarà perfetta per decorare i vostri brownies e anche i tanti biscotti di Natale che andrete a sfornare in questi giorni.

Divertitevi con tutte le decorazioni che avete, e fate pasticciare anche i vostri bimbi che si divertiranno un mondo nel fare questi alberelli cioccolatosi!

Ingredienti per i brownies:

190 g di burro

190 g di cioccolato fondente di buona qualità

3 uova a temperatura ambiente

un cucchiaino di essenza di vaniglia

230 g di zucchero semolato

113 g di farina 00

un pizzico di sale









In un pentolino a fondo spesso, sciogli a fuoco lento il cioccolato fondente e il burro; una volta sciolto tieni da parte per far raffreddare. In una ciotola monta le uova con lo zucchero e la vaniglia, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Pesa e setaccia la farina con il sale e tieni da parte. Procedi con il versare il composto di cioccolato e burro ormai raffreddato nelle uova montate.









Amalgama con una spatola delicatamente e per ultimi unisci la farina, e mescola per bene. Imburra e rivesti di carta forno una teglia di 22 cm di diametro, dopodiché versa il tuo composto nella teglia e fai cuocere per 30 min precisi in forno preriscaldato statico a 180°C. Fai raffreddare bene il brownies in teglia e poi trasferiscilo su una griglia.

Ingredienti per la ghiaccia reale:

140 g di zucchero a velo setacciato

25 g di albume pastorizzato

un cucchiaino di succo di limone filtrato

Colorante alimentare in gel verde

Zuccherini colorati

Bastoncini di zucchero





In una ciotola metti lo zucchero a velo, l’albume e il succo di limone, e con un frullino elettrico inizia montare la ghiaccia. Quando si sta addensando aggiungi una punta di colorante alimentare in gel verde, e continua a montare fino ad ottenere una consistenza densa e che non coli dalla frusta, solo così potrai usarla per decorare. Riempi una sac-à-poche con la ghiaccia, utilizzando un beccuccio tondo piccolo oppure taglia appena la punta del sachetto.









Disponi su carta forno i brownies, e con un coltello a lama liscia incidi i brownies a raggiera, formando cosi 8 triangoli, che saranno i nostri alberelli cioccolatosi. Per degli alberelli davvero natalizi, ho voluto utilizzare i bastoncini di zucchero per simulare il tronco di ogni alberello, i bambini ne andranno ghiotti. Ho spezzato in due il bastoncino di zucchero e infilzato lungo lo spessore dei brownies, giusto qualche cm.

Con il sacchetto di ghiaccia reale verde decora ogni singolo triangolo di brownies, ricreando dei motivi ondulatori sulla superficie. Questo è il tuo momento di creatività, divertiti come più desideri nel ricreare dei bellissimi alberelli utilizzando la ghiaccia reale verde e tanti zuccherini colorati.

I brownies si conservano per 3-4 giorni in un contenitore a temperatura ambiente.

Consigli:

Per rendere ancora più ricchi i tuoi brownies, prima di versarli in teglia puoi aggiungere 50 g di noci tritate o altra frutta secca di tuo gradimento.

Prepara la ghiaccia reale solo quando sei pronta/o a decorare i brownies. Non deve prendere aria altrimenti si secca e non si può più utilizzare. Quindi solo quando i brownies sono ben freddi, prepara la ghiaccia reale e mettila subito nella sac-à-poche.