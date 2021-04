RaiPlay: 8 film in prima visione per inaugurare la nuova stagione cinematografica

Dopo il consenso ottenuto con le prime visioni dedicate al cinema italiano, RaiPlay inaugura una nuova stagione cinematografica dedicata a titoli internazionali che, a causa della pandemia, non sono stati distribuiti nelle sale. A partire dal mese di aprile la piattaforma del servizio pubblico programmerà ogni mese una prima visione assoluta. “Si tratta di film di generi differenti – sottolinea Elena Capparelli, Direttore di RaiPlay – che confermano l’interesse di RaiPlay per un cinema di qualità e che dia spazio ai talenti internazionali, spesso trascurati dalla grande distribuzione.”

E’ già in piattaforma L’ora più bella, una romantic comedy ambientata a Londra durante la seconda guerra mondiale e diretta dalla danese Lone Scherfig, già autrice di An Education e One Day. Nel cast Gemma Arterton (Kings Man – Le origini, Gemma Bovary), Sam Claflin (Hunger Games, Pirati dei Caraibi-oltre i confini del mare), Bill Nighy (Emma., I Love Radio Rock) e Eddie Marsan (Fast & Furious – Hobbs & Shaw, Deadpool 2).

Inoltre nei prossimi mesi la programmazione si arricchirà con altri titoli, tutti disponibili in lingua originale (con sottotitoli in italiano) e doppiati.

In mani sicure

Un’opera emozionante sui destini di un bambino e il desiderio di una donna di diventare madre. Scritto e diretto da Jeanne Herry (Call My Agent!), con Élodie Bouchez (L’età acerba, La vita sognata degli angeli) il film è stato premiato con il Bayard d’Or per la miglior sceneggiatura e la miglior attrice (Élodie Bouchez) al Festival di Namur e vanta 6 candidature ai Cesar.

Emma Peeters

Alla soglia dei suoi 35 anni, Emma Peeters è lontana da una realizzazione nella vita. Da anni sogna di diventare un’attrice a Parigi, ma dopo numerosi insuccessi si ritrova a progettare un macabro piano…

Scritta e diretta da Nicole Palo (Get Born, Anna ne sait pas), protagonista Monia Chokri (Gli amori immaginari), la pellicola è stata presentata al Festival di Venezia del 2018 nella sezione “Giornate degli Autori”.

Sulla infinitezza

Un film di Roy Andersson (già Leone d’oro per Un piccione seduto su un ramo riflette sull’esistenza), premiato per questo nuovo lavoro con il Leone d’argento alla migliore regia alla 76^ Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Una sovrapposizione poetica di quadri che catturano momenti di vita. Alcuni dei personaggi ritratti sono una direttrice marketing, un prete e una donna che ama lo champagne. La narrazione è guidata dalla voce di una donna, una sorta di Scheherazade che racconta la storia dell’umanità e invita gli spettatori a riflettere sulla nostra esistenza.

Thunder Road

Un film scritto, diretto e interpretato da Jim Cummings, basato sull’omonimo cortometraggio del 2016 premiato al Sundance Film Festival. Il protagonista Jim Arnaud è un poliziotto del Texas alle prese con il funerale della madre e il divorzio dalla moglie. Il lungometraggio ha vinto il premio del pubblico al Milano Film Festival 2018.

Kedi la città dei gatti

Un documentario diretto dalla regista turca Ceyda Torun sulle migliaia di felini che si aggirano per le strade della metropoli di Istanbul accompagnando così la vita della comunità.

Parigi a piedi nudi

Una commedia scritta, diretta e interpretata da Dominique Abel e Fiona Gordon. Nel cast anche Emmanuelle Riva (Hiroshima mon amour, Kapò, Adua e le compagne, Tre colori – Film blu) nella sua ultima interpretazione. La monotona vita di Fiona, eccentrica bibliotecaria in un paesino fra i ghiacci canadesi, viene turbata dall’arrivo di una lettera della zia Martha, stravagante novantenne che vive a Parigi. Fiona vola immediatamente dalla zia, ma, una volta arrivata nella capitale francese, scopre che la donna è scomparsa. Sulle sue tracce, Fiona incontra Dom, galante clochard parigino che si innamora di lei.

Cenerentola a Mumbai

Una favola romantica, opera prima della regista Rohena Gera. La giovane Ratna lavora come domestica a casa di Ashwin, erede di una ricca famiglia di Mumbai. Ashwin sembra possedere tutto, ma è disilluso sul futuro. Ratna invece non possiede nulla ma è piena di speranza e lotta per i suoi sogni. I loro mondi così distanti si avvicinano, facendo emergere sentimenti inaspettati…