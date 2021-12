Anthony Phillips: torna la musica da sogno di Archive Collec-tion Vol. i & ii

C’è sempre qualche gioiello più o meno nascosto da scoprire nel vasto repertorio di Anthony Phillips e la “chicca” che inaugura il nuovo anno è Archive Collection Volume One and Two. La Esoteric Recordings ha infatti da poco annunciato la release dei due album remasterizzati per l’occasione e proposti in uno speciale cofanetto composto da 5 cd.

Continua così la “collana” di vecchie pubblicazioni del virtuoso e amatissimo chitarrista britannico, mente musicale e membro fondatore dei Genesis, ripresentate con un sound remastered e un box set con note biografiche e foto curato scrupolosamente da Jon Dann. E se praticamente qualunque opera di Phillips può essere a buon ragione considerata un capolavoro nell’esecuzione e nell’intensità delle composizioni e delle atmosfere, Archive Collection Volume One and Two non sfugge di certo alla regola. Già la storia dei due album la dice lunga sulle caratteristiche del materiale contenuto, basti pensare che Archive Collection, uscito originariamente nel marzo del 1998, ottenne un tale successo da giustificare la pubblicazione del Vol. II, uscito nel maggio del 2004.

Per mettere insieme il prezioso materiale dei due cd, Anthony Phillips ha lavorato fianco a fianco con Jon Dann ricostruendo i brani di un tempo con la loro meravigliosa musica e una nuova versione ampliata che contiene 27 tracks addizionali con materiale inedito o di raro materiale d’archivio. Una proposta discografica che fa certo gola ai tantissimi appassionati dell’artista inglese nel mondo, che accolgono ogni sua uscita con grande entusiasmo confermando il rispetto e la grande considerazione che da anni Phillips è riuscito a guadagnarsi. Particolare di interesse in più è che in Archive Collection Vol. One and Two sono contenuti anche dei demos che Anthony ha registrato nel 1969 con Mike Rutherford, il bassista dei Genesis, nonché una demo del 1966 dell’epoca preGenesis e un cd illustrato, The Masquerade Tapes, con musica ispirata al libro illustrato di Kit Williams.

Archive Collection Volume I & II, disponibile dal 28 gennaio 2022 e per pre-order tramite Cherry Red e Amazon, sta già ottenendo delle ottime recensioni in tutto il mondo. Ne è esempio, tra gli altri, l’entusiastico commento del giornalista Lorne Murphy sulla prestigiosa rivista musicale velvetthunder.co.uk che ha illustrato dettagliatamente la musica senza tempo contenuta in questa eccellente nuova release di Phillips. “Altre gemme”, si legge nella recensione, “includono la versione single di un tema proveniente dall’album favorito dai fans Slow Dance, più alcune takes iniziali delle tenere ballads tratte da The Geese and the Ghost, God If I Saw Her Now e Which Way the Wind Blows, nelle quali la fragile voce di Anthony Phillips esalta la delicata bellezza di queste composizioni divenute ormai classiche”. E ancora: “Da amante del brano Master of Time, sono stato felicissimo di ascoltare una nuova versione strumentale (compilata da due registrazioni) insieme al demo di piano del 1969 con le idee originali di Ant per quel pezzo”.

Le conclusioni, come ci si aspettava, per Archive Collection Vol. One and Two sono più che lusinghiere. “Non sarò il solo a togliermi tanto di cappello davanti a Jon Dann, alla crew di Esoteric e a tutti quelli che hanno lavorato a questa produzione da dietro le quinte per restaurare questa musica…”, scrive ancora Murphy. “Mi aspetto che questa collezione porti un tocco di colore alle squallide e grigie settimane del nuovo anno e un po’ di felicità, in mezzo all’incertezza che il mondo ancora affronta. Dopo quasi 52 anni dal suo abbandono dai Genesis, puoi ancora contare su Anthony Phillips, maestro nel creare mood ed atmosfere e fornire benessere con la generosità della sua musica”.