Mele: come gustarle con la stracciatella

Le mele sono un frutto estremamente versatile, con cui è possibile realizzare tante preparazioni in cucina una più gustosa dell’altra. Si raccolgono tra agosto e ottobre ma si trovano disponibili, in molteplici varietà, tutto l’anno. Risultano perfette insieme a diversi ingredienti e tra questi particolarmente appetitosa è la combinazione con la stracciatella. In questo articolo vi proponiamo delle deliziose ricette che potrete fare sempre le quali hanno come ingredienti principali proprio le mele e la stracciatella. Se avete ospiti rimarranno piacevolmente sorpresi e non potranno fare a meno di copiarvi!

Un risotto dall’aroma fruttato

La stracciatella è una componente della burrata, un formaggio legato alla tradizione casearia del Meridione a pasta filata di cui rappresenta il punto di forza per quanto riguarda il gusto. Il suo sapore è dolce, cremoso e acidulo, una sinfonia di emozioni capace di valorizzare anche un ingrediente semplice come le mele.

Il risotto con le mele è diventato un classico in cucina, capace di stupire con la sua semplicità e quel sapore delicato e acidulo insieme. La stracciatella permette di dare un tocco in più in termini di cremosità e delicatezza. Per tirare fuori il massimo del gusto è sufficiente inserirla all’ultimo: saprà così dare una maggiore freschezza.

Tartare con sorpresa agro-dolce

La tartare è una preparazione capace di non deludere mai, oltre a essere molto di moda. Può essere realizzata in maniera semplice, con la sola carne o il pesce, oppure componendo una sorta di tortino adoperando un coppa pasta. Vi proponiamo due varianti di tartare da fare in quest’ultimo modo che vedono protagoniste la stracciatella e le mele: il sapore sarà rotondo. La prima proposta che vede una carne freschissima di manzo a cui aggiungere le mele e la stracciatella, esattamente in quest’ordine; per decorare potete usare dei chicchi di melagrana o del tartufo, a seconda che preferiate un sapore più delicato o più deciso.

La seconda variante presenta il tonno, un pesce dal sapore intenso, accompagnato, nella realizzazione degli strati, ad avocado, mele, stracciatella e… cioccolato fondente, a piccole scaglie oppure sotto forma di fave di cacao. Una ricetta semplice e originale, capace di incantare il palato più raffinato.

Un dolce non banale

La stracciatella presenta una componente dolce e delicata che la rende estremamente versatile anche per la realizzazione dei dolci. Un classico che non delude mai è la crostata di mele, fatta con una base di pasta frolla, ottima una ricetta che vede nell’impasto un po’ di pasta madre, adatta a dare un’ulteriore elasticità, a cui aggiungere un ripieno di mele, uvetta e stracciatella; si chiude con un altro strato di pasta frolla e si ottiene così una sorta di strudel dal sapore emozionante.

L’altra alternativa dolce che vi proponiamo utilizzando le mele e la stracciatella è quella di un impasto morbido, simile a quello della classica torta allo yogurt, la cui ricetta potete adoperare come punto di partenza: sostituite lo yogurt con la stracciatella, aggiungete le mele e il gioco è fatto. Il tocco in più? Delle gocce di cioccolato all’interno e/o una spolverata di farina di castagne al posto dello zucchero a velo. Un dolce semplice che diventa raffinato, perfetto per la colazione.