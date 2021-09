Venezia 78, Leone d’oro a ”L’Événement”. Tutti i vincitori

È “L’Événement” di Audrey Diwan il vincitore del Leone d’Oro della 78. Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia: l’annuncio durante la cerimonia di premiazione, condotta dalla madrina Serena Rossi dalla Sala Grande del Palazzo del Cinema.

Ma a conquistare la giuria, presieduta da Bong Joon Ho, è stata anche l’interpretazione di John Arcilla in “On the Job: The Missing Eight”. All’attore è andata la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile, mentre per la migliore interpretazione femminile è stata premiata Penélope Cruz per “Madres Paralelas”.

Jane Campion

La pellicola “Il buco” del regista Michelangelo Frammartino si è aggiudicata il Premio speciale della Giuria, mentre il Leone d’argento per la miglior regia è stato assegnato a Jane Campion per “The power of the dog”. Il Leone d’argento Gran premio della giuria è andato a “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino.

Filippo Scotti si è portato a casa il premio ‘Marcello Mastroianni’ dedicato ai giovani attori emergenti per “È stata la mano di Dio”. Premiata anche Maggie Gyllenhaal, che con il suo ”The lost daughter” si è aggiudicata il riconoscimento per la miglior sceneggiatura.

Per la prima volta nella storia della rassegna, inoltre, è stato consegnato il premio degli spettatori Armani Beauty al film “The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic” di Teemu Nikki.

TUTTI I VINCITORI DI VENEZIA 78:

CONCORSO

Leone d’Oro a “L’Événement” di Audrey Diwan

Leone d’Argento Gran premio della giuria: “E’ stata la mano di Dio”, di Paolo Sorrentino

Leone d’argento per la migliore regia: Jane Campion per “The Power of the Dog”

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile: Penelope Cruz per il film “Madres Paralelas” di Pedro Almodovar

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile: John Arcilla per il film “On the Job: The Missing Eight” di Erik Matta

Premio per la migliore sceneggiatura: Maggie Gyllenhaal per “The Lost Daughter”

Premio speciale della giuria: “Il buco” di Michelangelo Frammartino

Premio Marcello Mastroianni per i migliore attore emergente: Filippo Scotti per “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino

ORIZZONTI

Miglior Film: “Pilgrims” di Laurinas Bareisa

Migliore regia: Eric Gravel per il film “En Plein Temps”

Premio Speciale della Giuria: “El Gran Movimiento” di Kiro Russo

Migliore attrice: Laure Calamy per il film “En Plein Temps”

Miglior attore: Phiseth Chhun, per il film “White Building”

Miglior sceneggiatura: “107 mothers”, Peter Kerekes, Ivan Ostrokhovski

Miglior cortometraggio: “Los Huesos”, di Cristobal Leon, Joaquin Cocina

PREMI COLLATERALI

Premio LUIGI DE LAURENTIIS LEONE DEL FUTURO Migliore opera prima: Imaculat di Monica Stan e George Chipher Lillemark

Imaculat vince il secondo importante riconoscimento del festival, dopo il premio alle Giornate degli Autori.

Premio Venice VR Expanded Best Movie: Goliath Playing with Reality di Barry Gene Murphy, May Abdalla

Premio Venice VR Expanded Best Experience: Le Bal de Paris di Blanca Li

Premio Venice VR Expanded Best VR Story: End of Night di David Adler

Premio degli spettatori Armani Beauty per il miglior film della sezione Armani Extra: The Blind Man Who Didn’t Want to See Titanic di Teemu Nikki