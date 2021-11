Biscotti di frolla montata: i pasticcini friabili e gustosi

Preparate una bella tazza di tè bollente e i biscottini li porto io. O meglio: seguite per bene questa ricetta e farete dei biscotti squisiti da accompagnare al caffè o al tè del pomeriggio.

Avete presente i biscotti danesi tipici delle scatole di latta, immancabili nelle case delle nonne? Io ricordo che facevamo a gara, con i miei cugini, a chi prendeva per primo i biscotti più buoni, quelli dal buon sapore di burro e che si scioglievano in bocca. Non vi nascondo che per diversi anni ho provato tante ricette ma il risultato finale non mi ha mai soddisfatto. Gli ingredienti sono quelli di una classica pasta frolla, uova, burro, zucchero e farina, ma ciò che cambia è la giusta grammatura che rende l’impasto morbido e cremoso da poter utilizzare la sac-à-poche.

Anni fa ho avuto in regalo il libro “La Scienza della Pasticceria” di Dario Bressanini, che non è un pasticcere ma un chimico: ho provato la sua ricetta e ho finalmente trovato quella giusta. Sono davvero buonissimi! Io li ho glassati un po’ nel cioccolato e decorati con granella di nocciole, cocco rapè e codette di cioccolato.

Questi biscotti di frolla montata insieme ai Chocolate Crinckles andranno a riempire la mia bella scatola di latta da regalare a Natale.

Ingredienti:

150 g di burro a temperatura ambiente

100 g di zucchero a velo

un cucchiaino di estratto di vaniglia

un uovo medio (pari a 50g)

2 tuorli (pari a 25g)

200 g di farina 00

45 g di fecola di patate

Per decorare i biscotti:

Cioccolato fondente

Codette di cioccolato

Cocco rapè

Granella di nocciole











In una planetaria, con la frusta, monta per circa 10 min il burro morbido e lo zucchero a velo, fino ad ottenere una consistenza chiara e spumosa. Aggiungi le uova, uno alla volta, e continua a montare con la frusta, fino ad assorbimento completo. Cambia frusta e utilizza la frusta k della planetaria; unisci la vaniglia, la farina e la fecola ben setacciate, e impasta per qualche minuto per far incorporare le farine. Otterrai un impasto molto morbido e cremoso. Inserisci l’impasto in una sac-à-poche dotata di un beccuccio a stella. Rivesti due teglie con carta forno (fissando la carta alla teglia con un po’ d’impasto, per non farla muovere) e forma i tuoi biscottini dandogli la forma a rosellina, a bastoncino e a “S” come ho fatto io.





Riponi per un’ora le teglie in frigo così in cottura non perderanno la forma. Dopodiché cuoci per circa 12 min in forno statico preriscaldato a 170°C. Una volta raffreddati, glassali nel cioccolato fondente, sciolto a bagnomaria e decorali con granelle o codette di cioccolato, o quello che più ispira la tua fantasia. Falli asciugare per bene e conservali in un contenitore ermetico o una scatola di latta.





Note

Con questa dose vengono due teglie di biscotti: per maggiori quantità potete tranquillamente raddoppiare la dose indicata.