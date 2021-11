Croccanti fuori, morbidi dentro: i Chocolate Crinkles

Ci avviciniamo pian piano al periodo dell’anno che più amo in assoluto, il Natale, e quest’anno, con la dolce compagnia di Zoom Magazine, non voglio di certo farmi trovare impreparata. Certo, avevo grandi e fantastici progetti ma con la gravidanza ho dovuto ridimensionare un po’ il tutto: state tranquilli, però, non vi lascio soli. Con la ricetta che vi propongo oggi apriamo le danze alle ricette natalizie che ogni anno fanno parte delle mie feste.

È tradizione ormai che, alla vigilia di Natale, io regali una bella e decorata scatola di latta ricca di buonissimi biscotti fatti in casa: altrimenti che gusto c’è se si comprano già fatti… non credete? Tra le varie ricette che vi presenterò ci saranno semplici biscotti, come questi Chocolate Crinkles, che si realizzano con il solo uso di una ciotola e un cucchiaio; per altri invece servirà il mattarello e dei simpatici tagliapasta natalizi mentre per i più impavidi, ci saranno dei biscotti che andremo a realizzare con l’uso della sac à poche e un beccuccio a stella. Insomma, alla fine avrete un cabaret di biscotti da far invidia ad una pasticceria, credetemi! Sono convinta che donare dei dolcetti fatti amorevolmente nel focolare di casa sia il gesto più poetico e sincero che si possa fare alle persone che amiamo.

Diamo inizio alla carrellata di ricette da realizzare per poi riempire la scatola di latta che avrete scelto da regalare. Tra qualche settimana sarò curiosa di vedere le vostre bellissime foto con i vostri dolcetti, non vedo l’ora. È come se tutti insieme ci ritrovassimo in una grande cucina e, con dei bei grembiuli e un capellino natalizio, andassimo a infornare e sfornare centinaia di biscotti… vi immaginate come sarebbe bello!

Questi biscotti che oggi vi propongo sono davvero uno tira l’altro. I Chocolate crinkles sono tipicamente americani e il loro nome evoca proprio le crepe che ci sono in superficie. “Crinkles” per l’appunto significa crepato e il doppio passaggio della pallina di impasto, ancora crudo, prima nello zucchero semolato e poi in quello a velo, fa sì che in cottura si crepino. La particolarità di questi biscottini cioccolatosi sono la leggera croccantezza esterna ma con un interno morbido che si scioglie in bocca. Sono pazzeschi, veloci da realizzare e con semplici e buoni ingredienti.

Ingredienti:



• 225 g di cioccolato fondente

• 60 g di burro

• 100 g di zucchero

• 2 uova grandi a temperatura ambiente

• 225 g di farina

• Un cucchiaio di vaniglia

• Un cucchiaino raso di lievito per dolci

• Un pizzico di sale









In un pentolino sciogli a bagnomaria il cioccolato fondente e il burro, poi lascia da parte per far raffreddare.

In una ciotola monta le uova, lo zucchero e la vaniglia fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi il cioccolato fuso con il burro e mescola delicatamente con un cucchiaio. Unisci, infine, la farina, il lievito e il sale ben setacciati e amalgama il tutto con un cucchiaio di legno. Ricopri la ciotola con la pellicola alimentare trasparente e fai riposare in frigo minimo 3 ore o anche tutta la notte.









Dopo il riposo dell’impasto con un cucchiaio prendi piccole quantità di impasto e crea delle piccole palline, della dimensione di una noce. Passa ogni singola pallina prima nello zucchero semolato, poi in quello a velo, per poi adagiare ogni pallina su una teglia rivestita di carta forno e con il dorso del palmo della mano fai una leggera pressione. Posizionali sulla teglia e cuoci subito in forno statico preriscaldato a 180°C per 12 min esatti. Una volta tirata fuori dal forno la teglia, saranno ancora morbidi, fai raffreddare senza spostarli e dopo 15 min avranno assunto la loro giusta consistenza.

Puoi conservarli tranquillamente per 3 settimane in un contenitore ermetico.