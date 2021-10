Alice nella Città: in anteprima “Una notte da dottore” con Abatantuono e Matano

“Una notte da dottore“, la nuova commedia di Guido Chiesa con l’inedita coppia Diego Abatantuono e Frank Matano, sarà presentata in anteprima come Evento Speciale alla XIX edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli e in programma dal 14 al 24 ottobre 2021.

Sceneggiato dallo stesso regista insieme ad Alessandro Aronadio e Renato Sannio, il film è prodotto da Colorado Film in collaborazione con Medusa Film che lo distribuirà #soloalcinema dal prossimo 28 ottobre.

La trama

Pierfrancesco Mai, guardia medica notturna burbera e per nulla empatica con i pazienti, ha un incidente con Mario, rider trentenne che consegna cibo a domicilio. Entrambi rischiano di perdere il lavoro, ma al dottore viene un’idea: Mario, “guidato” a distanza da Pierfrancesco tramite un auricolare, andrà a fare le visite al posto suo e con l’auto del medico faranno anche le consegne a domicilio. Dopo una serie di rocambolesche (dis)avventure i due impareranno a sostenersi a vicenda e la notte volgerà al termine cambiando in meglio le loro vite.