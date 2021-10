Festival Internazionale del Musical: la performer Arianna nel Creative Advisory Board

Si prospetta un autunno ricco di impegni e progetti per Arianna, fresca del successo della sua hit “Beautiful angel” che ha fatto ballare le spiagge del bel paese quest’estate (LEGGI ANCHE: “Beautiful Angel”: fuori il nuovo singolo di Arianna).

Arianna, infatti, è entrata a far parte del comitato creativo del Festival Internazionale del Musical: una celebrazione globale per mettere in mostra artisti e produzioni di teatro musicale contemporaneo provenienti da tutto il mondo, che avrà luogo a Milano nell’estate del 2022. Una grande soddisfazione per Arianna che condividerà questa esperienza con artisti del calibro di Whoopi Goldberg, Patti Lu pone, Bernadette Peters , Lorella Cuccarini, Lea Salonga, Laura Osnes, Jarrod Spector e molti altri.

Una nuova sfida per Arianna (all’anagrafe Arianna Bergamaschi) che ha iniziato la sua carriera quando era solo una teenager e che successivamente ha diviso la sua attività tra l’Italia e gli Usa collaborando con grandi artisti internazionali come Will I Am I AM, Shaggy, Pitbull, Flo Rida, Michael Bolton, Juanes.

“Sono onorata di essere entrata a far parte di questa importantissima manifestazione, il primo festival e premio mondiale del musical che si svolgerà proprio nella mia amata città, Milano! Il teatro musicale è stata la mia prima grande passione e non solo non avrei mai immaginato che un giorno ne sarei diventata una delle protagoniste, ma tantomeno che sarei stata circondata dai nomi che nel mio percorso di studio ho emulato come performer: tutto ciò mi regala un’emozione indescrivibile” dichiara Arianna, che aggiunge: “Farò il massimo affinché questa bellissima forma di teatro raggiunga anche in Italia i livelli di gradimento e affluenza di pubblico che ci sono nel West end e negli Usa. Se lo merita il nostro pubblico, ma se lo meritano anche i tantissimi talenti che tutti gli anni si diplomano dopo un faticoso triennio di studio delle svariate discipline nelle eccellenti scuole di genere presenti ormai in tutta Italia”.

Arianna è pronta ad inaugurare la sua personale stagione dedicata all’arte nelle sue mille sfaccettature, dopo un’estate che l’ha vista indiscutibilmente come protagonista. Dopo essere stata premiata come migliore performer nell’ambito della XIII edizione di “Marateale – Premio internazionale Basilicata” ed aver catalizzato l’attenzione dei flash dei fotografi sul red carpet di Venezia 78 come madrina del “Sorriso Diverso Venezia Award” (LEGGI ANCHE: Venezia 78: il discorso di Arianna, madrina del “Sorriso Diverso Venezia Award”), Arianna ha presentato la quarta edizione del “Premio Felix – Festival del Cinema Russo” e ha avuto l’onore di cantare alla sfilata di Dolce & Gabbana a favore della “Andrea Bocelli Foundation” nel bellissimo complesso di San Firenze.

E non finisce qui, visto che a breve Arianna ufficializzerà diversi nuovi progetti professionali che continueranno a vederla protagonista.