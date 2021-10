Venezia 78, lo spumante italiano firmato Maia Wine protagonista al Lido

Una presenza doppia che ha visto brindare all’ultima Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia, con lo spumante italiano firmato Maia Wine, personaggi e VIP presenti sia nell’istituzionale “Italian Pavilion” dell’Hotel Excelsior che nell’esclusiva e mondana “Hollywood Celebrities Lounge” al Tennis Club del Lido.

Shaila Gatta, Sasha Donatelli e Francesca Valtorta

La collaborazione con l’Italian Pavilion alla Mostra del Cinema nasce dalla comune visione di diffondere l’italianità nel mondo e si è concretizzata anche quest’anno attraverso un packaging ispirato alle “facciate cinematografiche” del Padiglione Italiano. Calici firmati Maia anche alla “Hollywood Celebrities Lounge”, a pochi metri dal Red Carpet del Festival. Lounge che ha visto presenti i principali protagonisti del festival oltre ad esser stata teatro di eventi speciali, dinner gala, cocktail party esclusivi, press conference ed interviste con ospiti nazionali ed internazionali.

Un’edizione speciale, la settantottesima, che ha visto presente tra star di Hollywood, star nazionali e VIP del mondo della moda, dello spettacolo e del digitale la rosa più ricca degli ultimi anni. Un vero e proprio spot per il cinema italiano e per tutto il paese in generale, che mette al centro ancora una volta l’Italia come protagonista indiscussa del lifestyle globale.