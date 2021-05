Rose Incense: la forza dell’incenso e la sensualità della rosa nella nuova fragranza di Amouage

Alle esperienze più straordinarie della vita che nascono dalla tenacia di superare momenti difficili e i salti nel buio, si ispira Rose Incense, la fragranza di Bruno Jovanovic per Amouage, che dopo aver conquistato la scena dal 2019 in Selfridges, Regno Unito, debutta nel grande palcoscenico del mondo.

La tradizione del marchio di interpretare storie continua con Rose Incense: una storia d’amore tra la forza potente dell’incenso e la sensualità morbida della rosa, un sillage ricco che imprime la pelle, perfetto per coloro che cercano di completare il loro guardaroba di profumi con qualcosa di straordinario è il riassunto di questo racconto.

Rose Incense è la fragranza che emerge dall’incertezza della vita, per coloro che non si arrendono mai, per chi rischia e osa fare diversamente, è una manifestazione di sentimenti di imperfezione, perdita, potere, padronanza e ricchezza in equilibrio in un profumo sofisticato e sensuale.

Una fragranza sensuale e forte

Questa fragranza è distintamente floreale e inconfondibilmente legnosa con elementi unici e contemporanei senza mai dimenticare il segno del potere e persistenza che firma ogni creazione di Amouage. Alla sensualità e morbidezza della rosa nel suo cuore risponde il vigore e la forza dell’incenso alla base, al rosso risponde il nero, alla luminosità l’oscurità e in questo gioco coraggioso di contrasti si struttura un racconto complicato di proporzioni epiche.

L’apertura olfattiva è esaltata dalle fresche note speziate e balsamiche dell’elemi e dell’olio d’incenso. Un accordo di Inchiostro Nero emerge rapidamente, annunciando la storia d’amore tra incenso e rosa. Nel cuore una rosa brillante, invadente, sfaccettata, molto persistente danza all’unisono con l’incenso come un bel duo di contrasti.

Un ricco sillage imprime la pelle, con le calde sfaccettature della mirra e le note legnose e sensuali del legno di cedro, del sandalo e della vaniglia.

Disponibile in 100ml Eau De Parfum, Rose Incense è ospitato in una lussuosa livrea compatta e contemporanea ispirata alla forma di un piccolo libro. Con le sue linee raffinate e pulite e le sue curve delicate, il nuovo flacone rosso intenso e audace è il perfetto “compagnon” nel viaggio della vita di chi lo indossa.

Amouage lo trovi online su www.finmark.it e in un numero selezionate di profumerie. Il marchio è distribuito in esclusiva in Italia da Finmark.