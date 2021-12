Biscottini al pistacchio e mandorle: i dolci morbidi e friabili

Non so se ci avete fatto caso ma negli ultimi anni i dolci al pistacchio stanno letteralmente spopolando sul web: moda o buon gusto, le ricette con protagonista il pistacchio sono davvero tante.

Oggi vi propongo dei morbidi biscottini dall’estetica simili ai Chocolate Crinkles, che vi stanno piacendo tantissimo, ma con ingredienti e procedimento differenti. La farina di mandorle e quella di pistacchio sono gli ingredienti principali dei nostri biscottini che li rendono anche adatti per chi è celiaco e, grazie all’assenza di derivati del latte, indicati anche per gli intolleranti al lattosio. Facili da preparare, basterà miscelare tra loro tutti gli ingredienti e il gioco è fatto.

In comune con i Chocolate Crinkles hanno l’importante passaggio della pallina d’impasto prima nello zucchero semolato, poi in quello a velo, per creare le screpolature e rendere la superficie appena croccante ma che racchiude un morbido interno pistacchioso. Non potrete rinunciare a questi dolcetti, sono favolosi!

La lista dei biscotti che andremo a mettere nella nostra latta natalizia si allunga. Voi state iniziando a preparare qualche biscottino?

Dai che manca poco meno di un mese a Natale!

Ingredienti

Per l’impasto:



• 130 g di farina di mandorle

• 120 g di farina di pistacchi

• 40 g di albume

• 110 g di zucchero a velo

• 5 g di lievito per dolci

• buccia e succo di un limone

Per la copertura:



• una coppetta di zucchero semolato

• una coppetta di zucchero a velo

Puoi realizzare questi biscotti o in una planetaria, utilizzando la frusta k, oppure a mano. Nella ciotola della planetaria, miscela la farina di pistacchi e quella di mandorle e continua aggiungendo lo zucchero a velo e il lievito setacciato. Per ultimi unisci l’albume, la buccia e il succo del limone filtrato e impasta per qualche minuto, giusto il tempo per amalgamare tra loro tutti gli ingredienti.







Trasferisci l’impasto in una ciotola, ricopri con la pellicola e fai riposare in frigo per minimo 3 ore o tutta la notte. Quando sei pronta per formare i biscottini, rivesti una teglia con carta forno e imposta il forno statico a 170°C. Riprendi l’impasto dal frigo e forma delle palline grandi quanto una noce, passale subito nello zucchero semolato e poi in quello a velo. Come per i “Chocolate Crinkles”, non formare prima tutte le palline d’impasto per poi passarle nello zucchero semolato, altrimenti la superficie si asciuga, lo zucchero non si attaccherà per bene e non verrà l’effetto screpolato. Dopo i passaggi nello zucchero semolato prima e in quello a velo dopo, disponi i biscotti su una teglia rivestita di carta forno.





Inforna subito e cuoci per circa 13 min in forno preriscaldato a 170°C. Quando li estrarrai dal forno saranno ancora morbidi: lasciali raffreddare e poi diventeranno più consistenti e potrai conservarli in una scatola.