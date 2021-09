Venezia 78, tutti i vincitori dell’International Starlight Cinema Award 2021

Un’edizione davvero speciale e ricca di personaggi quella del Premio International Starlight Cinema Award 2021, tenutosi durante la 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e dedicato a Libero De Rienzo e Piera Degli Esposti.

Il Premio, ideato e prodotto da Francesca Rettondini e dal press agent Giuseppe Zaccaria, quest’anno ha visto come madrina l’attrice Shalana Santana

Anna Pettinelli e Remo Girone

Ad aprire la cerimonia – che ha visto come padrona di casa la conduttrice televisiva e storica voce radiofonica di RDS, Anna Pettinelli – il Premio alla Carriera a Remo Girone consegnato dall’imprenditore Sergio Cervellin a cui sono seguiti: “Premio Rivelazione Maschile” a Benjamin Fuchs, “Premio Miglior Attore” a Fabrizio Gifuni, “Premio Migliore Direttore della Fotografia” a Paolo Carnera, “Premio Special”e a U.N.I.T.A ritirato da Gifuni, il quale ha evidenziato come sia “l’unica associazione di categoria legalmente riconosciuta di attrici e attori“, che ancora mancava nel nostro Paese, tesa a tutelare la dignità professionale dei propri associati e a promuovere iniziative di informazione e formazione per lo sviluppo del settore dello spettacolo e i passi da compiere sono tanti, ma ci sono tutta la voglia e l’impegno per andare in questa direzione. E ancora “Premio alla Carriera” a Marina Confalone consegnato da Danilo Gigante. Due i riconoscimenti sociali assegnati dal Direttivo: il primo al Festival del Cinema di Castel Volturno ritirato dalla Direttrice Artistica Daniela Cenciotti e dalla madrina Nancy Brilli e il secondo consegnato al Cavaliere al Merito della Repubblica Carlo Olmo.

Fabrizio Gifuni

Durante la cena di gala – curata dallo chef Tino Vettorello, servendo i vini della Cantina Agricola Strapellum – alla presenza del direttore della Mostra del Cinema Alberto Barbera, sono stati assegnati i riconoscimenti per la “Migliore Attrice” a Ksenia Rappoport, consegnato dal Sindaco del Comune di Pugnanello Francesco Rubano, il “Miglior Film” a “Freaks Out” di Gabriele Mainetti ritirato da Mattia Guerra di Lucky Red e “Rivelazione Femminile” ad Aurora Giovinazzo. Quest’anno, inoltre, gli ideatori hanno decido di conferire l’Excellence Food a Giuseppe Pignalosa, consegnato dalla Direttrice Artistica Daniela Cenciotti. Tutti i premi sono stati realizzati dal Maestro Orafo Giambattista Spadafora.

Durante la serata la coinvolgente performance dell’artista Manuela Zero, accompagnata dal violino e dall’elettronica di Davide Santi.

L’VIII edizione dell’International Starlight Cinema Award – che vanta una prestigiosa Academy composta da Antonio Bracco, Sabrina Colangeli, Alessandra De Tommasi, Francesco Del Grosso, Francesco Gallo, Giuseppe Grossi, Maria Lucia Tangorra, Hakim Zejjari – è stata resa possibile grazie al sostegno di imprenditori quali il padovano Sergio Cervellin, la cui storia è costellata di tanti traguardi e primati e da Danilo Gigante presidente della società IBA – International Broker Art e di sponsor come Consorzio Euroagrumi, Gioielli di Valenza, TWOBC di Antonio Berardi e Roberto Zanetto, Fondazione Francesco Raponi e Angelo Fiengo di Bikini Angel, Donna Marì Wedding Events Creator e Hotel SPA Villa del Mare. L’immagine hair e make-up è stata curata, in esclusiva, da Mixart Academy.