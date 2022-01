È uscito oggi in digitale “La Fuerza”, il nuovo e attesissimo EP in lingua spagnola di Christina Aguilera, icona mondiale della musica pop. La vincitrice di Grammy Awards e Latin Grammy Awards, per il suo secondo album in spagnolo, ha lavorato con artisti, cantautori, musicisti e producer affermati e di talento, rendendo così questo nuovo EP il suo miglior lavoro discografico fino ad oggi.

L’EP contiene il nuovo singolo “Santo” in collaborazione con la superstar portoricana Ozuna. Nel brano, scritto da Christina Aguilera, Ozuna, Dallas K, Gale, Josh Barrios, prodotto da Rafa Arcaute, Federico Vindver, Dallas K e coprodotto da Afo Verde, le due potenti voci delle pluripremiate star della musica si fondono sui ritmi latini per una performance incredibile. Il videoclip, diretto da Nuno e girato a Las Vegas, è sorprendente e sensuale e prosegue la storia iniziata con i primi due brani spagnoli “Pa’ Mis Muchachas” e “Somos Nada”.

La registrazione dell’EP “La Fuerza” ha avuto un impatto significativo su Christina Aguilera che, ispirata dalle sue radici ecuadoriane, si è innamorata nuovamente della musica in un modo completamente diverso dal passato.

I 6 brani unici e intensi che fanno parte di questo nuovo lavoro discografico presentano i migliori elementi della musica latina, tutti accumunati dalla volontà di comunicare un senso di emancipazione.

Queste le parole di Christina Aguilera in una recente intervista con Ocean Drive Magazine: “Quando i miei fan ascolteranno questa nuova musica voglio che si sentano forti, aperti e liberi. Ovviamente, voglio far emergere altre emozioni e sentimenti nella mia musica, come sensualità ed energia, ma alla base sto spingendo davvero affinché dalla mia musica provenga un forte senso di emancipazione».

Questi i brani contenuti in “La Fuerza”: “Ya Llegue”, “Pa’ Mis Muchachas”, “Somos Nada”, “Santo”, “Como Yo” e “La Reina”.

Guarda “Santo”: