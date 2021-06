Manila Nazzaro: “Con ‘Gli occhi di Sophie’ rendo il vostro sguardo magnetico”

Lo sguardo delinea l’incanto della femminilità e racconta anche la storia di una donna. Il battito di ciglia è un gesto senza tempo che non ha bisogni di parole per affermarsi.

Manila Nazzaro, che ha vinto Miss Italia nel ‘99 grazie anche alla bellezza indiscussa dei suoi occhi azzurri, oggi è una famosa conduttrice tv e radiofonica e insieme a due amici ha dato vita a “Gli occhi di Sophie”, un progetto innovativo dedicato alle donne e alla “potenza dello sguardo” per esaltarlo nella sua massima versione.

L’esperienza nel mondo del beauty di Manila, insieme alla professionalità dei suoi soci, hanno fatto sì che il centro situato in via Alenda a Roma decollasse immediatamente riscuotendo grande successo fra le clienti che sono entusiaste dei risultati ottenuti. Le professioniste che eseguono i trattamenti sono di grandissimo livello e questo è stato il frutto di un’attenta selezione del personale.

Manila, come nasce il progetto “Gli occhi di Sophie”?

Uno sguardo pieno di emozioni e sentimenti abbinato ad un occhio curato può fare la differenza. Io ho sempre amato curare il mio sguardo e, ancora di più, da quando abbiamo dovuto indossare le mascherine, che coprono anche i lineamenti del viso lasciando solo fuori gli occhi. Per questo insieme ai miei soci Francesco e Fabrizio abbiamo creato “Gli occhi di Sophie”, una start up che punta alla cura degli occhi e dello sguardo, per renderlo il più bello possibile. Siamo un centro specializzato solo in questo. La passione per il beauty ha sempre fatto parte del mio mondo e del mio modo di essere e di conseguenza è stato quasi un invito a nozze quando in pieno lockdown ho accettato la proposta di Fabrizio, mio amico da moltissimi anni, di cimentarmi con questa nuovo progetto.

Come si ottiene uno sguardo irresistibile?

Io parto dalle sopracciglia come mi disse Gil Cagnè che mi truccò quando vinsi a Miss Italia e che mi insegnò a truccarmi: ”Puoi anche essere struccata, ma le sopracciglia devono essere perfettamente curate, quasi disegnate, perché rappresentano la cornice dei nostri occhi”. Si può anche essere struccate ma avere le sopracciglia curate conferisce sempre un senso di bellezza e di ordine. Oggi c’è un ritorno alle sopracciglia importanti rispetto ad un periodo in cui andavano di moda le sopracciglia sottili ed è quindi essenziale la cura delle sopracciglia. Il microblading è una tecnica assolutamente indolore che permette di avere un disegno perfetto delle sopracciglia, seguendo le linee naturali delle stesse armonizzandole con il resto del viso e rendendole simmetriche fra loro permettendo ai nostri occhi di avere una cornice perfetta.

Come si combinano esigenza e tendenza?

Il microblading è il nostro trattamento più importante perché questo tatuaggio semipermanente che dura più di un anno, e nel mio caso anche due anni visto che poi servono solo dei ritocchi, è una tecnica che permette di avere le sopracciglia in ordine per 12-18 mesi. Questo ci permette, a volte, di uscire struccate con le sopracciglia sempre curate, magari un po’ di blush e il gioco è fatto.

La tendenza è seguire la naturalezza: avere sopracciglia curate ma molto naturali con il colore giusto in modo da armonizzare ed esaltare lo sguardo. E in estate la tendenza naturale è quella di dare un volume naturale alle ciglia attraverso la tecnica delle extension ciglia, infoltendole per esaltare ed enfatizzare lo sguardo, ma sempre con grande leggerezza. Io che sono bionda amo usarle per esempio brown. Questo ci consente di non truccarci. Le colle che vengono utilizzate sono testate e non creano alcun tipo di irritazione. Le ciglia non devono essere pesanti ma devono essere leggere. Quando si ottiene questo effetto diventa un trattamento di cui difficilmente si riesce a fare a meno.