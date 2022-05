LaPresse inaugura la nuova sede a Washington

Il 1100 13th Street NW, Washington DC non è uno dei tanti indirizzi dei nuovi uffici americani di LaPresse, è la sede dell’Ufficio di Corrispondenza della capitale americana dove ha iniziato la sua missione Marco Liconti.

Ad inaugurare la sede all’interno del palazzo di Associated Press, insieme al neo corrispondente c’era il Presidente e fondatore dell’Agenzia Marco Durante in missione negli States già da diversi giorni e che lunedì ha presentato il team di giornalisti LaPresse all’ambasciatrice italiana Mariangela Zappìa Caillaux. Durante e la Direzione editoriale LP vuole che i nuovi articoli 1 si inseriscano non solo nel tessuto delle istituzioni USA ma nella importante rete della comunità italiana e italoamericana, fertile terreno di incontro e importante fonte di informazione.

Marco Durante e il corrispondente Marco Liconti

L’obiettivo naturalmente è fare sistema e piattaforma di interscambio non solo con il cuore dell’Agenzia a Milano e Roma ma anche con le 15 sedi che LaPresse ha già aperto o ha in programma di aprire a breve in giro per il mondo.

A Washington oltre che con l’ambasciata, LaPresse collaborerà con le maggiori aziende italiane presenti nella capitale o comunque qui rappresentate, un modello messo in piedi anche nella ‘capitale’ della costa ovest Los Angeles.