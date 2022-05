Gianfranco Di Cecco: “Vi svelo i segreti dietro al successo del mio centro estetico”

Sulla superficie si riflettono i colori della profondità che si miscelano a quelli del cielo e di tutto ciò che vive al di fuori. La pelle è talmente superficiale che arriva prima di tutto il resto e rimane una visione che condiziona tutte le altre. La pelle è tatto, vista, mille sensazioni in una ed è anche parametro per valutare la nostra età e il nostro benessere. Oggi l’estetica avanzata consente di curare profondamente la nostra pelle e illuminarla senza bisogno di sottoporsi a trattamenti chirurgici invasivi.

Gianfranco Di Cecco è titolare del “Centro estetico Body slim”, rinomato per essere fra i più all’avanguardia in Italia in materia di estetica avanzata.

Quali nuove frontiere ha raggiunto l’estetica avanzata?

L’estetica avanzata è figlia delle scoperte tecnologiche e dei progressi della medicina nel comprendere come il grasso sottoposto a stimolazioni esterne possa essere ridotto, oppure come la pelle, sempre opportunamente stimolata da una qualche tipo di forma energetica trasmessa ad essa, riesca a ritrovare maggiore elasticità e turgore ed apparire più giovane.

Di pari passo alle scoperte della medicina moderna è fondamentale inventare nuove tecnologie elettroniche che poi riescano ad attuare quanto scoperto. L’esempio più brillante è la nuova tecnologia degli HI-EMT acronimo di “High Intensity Electromagnetic Technology” uno speciale campo elettromagnetico focalizzato che riesce a far espandere e contrarre continuamente i muscoli autologhi ed eseguire allenamenti estremi per rimodellare in profondità la struttura interna del muscolo, ovvero la crescita delle fibrille muscolari (allargamento muscolare) e produrre nuove catene proteiche e fibre muscolari (iperplasia muscolare), così da allenare e aumentare la densità e il volume dei muscoli.

Nel mio centro estetico ho la fortuna di avere uno di questi macchinari e da una semplice osservazione si riesce a comprendere quanto studio e ricerca sono stati necessari per arrivare a rendere possibile tutto ciò, attraverso una serie di dispositivi hi-tech mai esisti prima. Ad esempio i manipoli che riescono a generare questa speciale onda focalizzata, che permette “il miracolo” di contrarre i muscoli senza che questi vengano a contatto con una corrente – anzi la contrazione muscolare si genera anche con indosso i vestiti – sono delle pale che fanno scoccare una energia “forte e gentile” che solleva i glutei come mai visto prima al mondo.

Come si riesce a calibrare il trattamento su ogni singolo individuo?

Questa parte, per fortuna, è ancora totalmente in mano all’esperienza e alle capacità professionali delle operatrici specializzate nell’estetica che, dalla “anamnesi dell’inestetismo” sulla cliente, riescono a consigliare il percorso più idoneo e, spessissimo, anche il più economico (di questi tempi sempre più importante) per la persona che si affida a noi. Io però amo definire le mie collaboratrici come “Beauty Specialist” o, più affettuosamente, “le mie tecniche”, poiché oramai sanno far funzionare macchinari sofisticatissimi con una bravura e leggerezza estrema.

Quanto conta il macchinario e quanto la bravura dell’operatore?

E’ più facile rispondere a questa domanda facendo una metafora: nella Formula 1 conta più avere nella scuderia un bravo pilota o la monoposto più performante? Sicuramente il bravo pilota è importante ma, se sarà al volante di una macchina scadente, non potrà fare miracoli; mentre un mediocre pilota, con l’auto più veloce e performante, vincerà più facilmente. Credo che le tecnologie stiano soppiantando sempre più la capacità dell’operatore umano, triste dirlo, ma è così. Per la mia personale esperienza di 17 anni nel settore estetico, se faremo dei trattamenti ad una cliente con un problema di cellulite con un macchinario di scarsa qualità, non otterremo nessun risultato apprezzabile e resterà scontenta. Purtroppo la tendenza è sempre più verso l’uso di macchinari di bassa qualità.

L’esempio emblematico è quello dei trattamenti per epilazione definitiva effettuati con laser a diodo lowcost – con le relative sedute vendute a prezzi da discount – colpevoli di basse performance in termini di qualità del risultato. L’utente si accorge della pessima efficacia soltanto dopo aver fatto numerosissime sedute laser, della durata anche di oltre un anno, realizzando di aver comunque speso alla fine una cifra considerevole e spropositata rispetto allo scarso diradamento pilifero finale ottenuto.

Quali sono i trattamenti più in voga?

Quest’anno il laser a diodo per epilazione è stato sicuramente il più diffuso dei trattamenti, ma abbiamo anche visto il consolidamento dell’HI-EMT per il rassodamento muscolare e il contestuale dimagrimento localizzato; inoltre sono aumentati anche i trattamenti con macchinari quali vacuum e radiofrequenza, che sono molto versatili per molteplici inestetismi come la cellulite edematosa, molle, fibrosa… e contemporaneamente consentono il cosiddetto “body tightening”, cioè il rimodellamento del corpo. Quest’ultimi consentono di risparmiare in termini di sedute effettuate e anche di evitare gli errori di valutazione da parte dell’operatore nella scelta del trattamento più idoneo per inestetismi corporei con differenti problematiche estetiche multiple sovrapposte.

Quali sono i trattamenti che restituiscono immediatamente l’idea di un cambiamento dopo la prima applicazione?

I trattamenti che maggiormente restituiscono effetti immediati dopo una sola seduta, sia del viso che del corpo, sono quelli effettuati con i macchinari che hanno ottenuto la certificazione della FDA Americana: questi hanno un’elevata performance nei risultati e sono di altissima qualità tecnologica.

Il trattamento viso effettuato con la speciale radiofrequenza del Venus Freeze ci permette di chiamarlo “effetto Cenerentola” in quanto la cliente, come termina il trattamento e si osserva allo specchio, vede l’esito di una trasformazione istantanea. Il Venus Freeze è in grado di stirare istantaneamente le rughe e i segni d’espressione per un effetto lifting immediato.